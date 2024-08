Deretan Fakta Menarik Segitiga Bermuda, Tempat Kapal Menghilang Secara Misterius

Bisnis.com, JAKARTA – Segitiga Bermuda merupakan wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara yang juga disebut sebagai Segitiga Setan.

Wilayah ini terkenal dengan badainya yang dahsyat dan tak terduga. Badai tersebut terbentuk dan menghilang dengan cepat.

Tak hanya itu saja, Segitiga Bermuda juga terkenal karena menjadi tempat kapal dan pesawat komersial menghilang secara misterius.

Meskipun banyak yang meyakini bahwa Segitiga Bermuda dihuni oleh makhluk gaib, terdapat banyak fakta tentangnya.

Dilansir dari Marine Insight, berikut deretan fakta menarik Segitiga Bermuda:

1. Memiliki wilayah seluas 500.000 mil persegi

Penting diingat bahwa Segitiga Bermuda merupakan wilayah yang sangat luas. Secara garis besar, wilayah ini membentang antara Miami, Florida, Pulau Bermuda, dan San Juan, Puerto Riko.

Terdapat beberapa pendapat tentang batas titik Segitiga Bermuda sebenarnya. Ada yang mengatakannya seluas 500.000 mil persegi (sekitar 1.300.000 kilometer persegi) dan ada pula yang mengatakannya seluas 1.510.000 mil persegi (sekitar 3.900.000 kilometer persegi).

2. Terkenal karena aktivitas paranormal pada tahun 1952

Pada tahun 1952, seorang penulis bernama George Sand menulis artikel pendek yang berjudul 'Sea Mystery at Our Back Door' untuk Fate Magazine. Dalam tulisan tersebut, George mengemukakan sudut pandang paranormal tentang Segitiga Bermuda.

Artikel tersebut membahas tentang hilangnya Flight 19 yang tragis. Flight 19 mewakili 5 pesawat pengebom torpedo Grumman TBM Avenger milik Angkatan Laut AS. George menduga terdapat unsur supranatural pada hilangnya Flight 19.

3. Pertama kali disebutkan dalam catatan Christopher Colombus

Saat berlayar melintasi Atlantik pada tahun 1492, Christopher Colombus melaporkan beberapa kejadian aneh di daerah yang disebut Segitiga Bermuda. Kejadian aneh dimulai dari kompas yang mulai tidak berfungsi. Christopher juga menulis tentang bagaimana bintang-bintang di langit tampak bergerak.

Selain itu, Christopher juga melihat sebuah cahaya–seperti nyala lilin–yang bergerak naik turun di kejauhan. Yang paling mengerikan adalah saat Christopher melihat sebuah benda bercahaya–seperti bola api–yang keluar dari air dan mengarah ke langit. Banyak yang percaya bahwa benda itu adalah UFO.

4. Ladang bagi hidrat metan

Para peneliti telah menemukan kandungan gas metana pada Segitiga Bermuda. Hal ini menjelaskan beberapa kasus hilangnya kapal di wilayah tersebut. Letusan metana dapat menghasilkan air berbusa yang tidak memberikan daya apung pada kapal–dan mengganggu stabilitasnya.

5. Dikatakan sebagai lokasi 'Kota Atlantis yang Hilang'

Banyak yang percaya bahwa Segitiga Bermuda menjadi rumah bagi Kota Atlantis yang hilang. Menurut legenda, kota ajaib tersebut mengandalkan kekuatan kristal energi yang menyebabkan kompas tidak berfungsi.

Hipotesis lain mengatakan bahwa terdapat alam semesta paralel dalam Segitiga Bermuda– yang menyebabkan objek-objek yang melewatinya terhisap dan menghilang dari dunia.

6. 1000 nyawa melayang serta 20 kapal dan 4 pesawat hilang

Berdasarkan data 100 tahun terakhir, wilayah berbahaya ini telah membuat sekitar 1000 nyawa melayang. Selain itu, sekitar 20 kapal pesiar dan 4 pesawat telah hilang di Segitiga Bermuda. Sekitar 5 pesawat jatuh di wilayah tersebut antara tahun 1945-1965. 10 kapal juga tenggelam atau hilang pada rentang tahun 1800-1963.

7. Banyak film yang dibuat tentangnya

Segitiga Bermuda telah menarik perhatian masyarakat sejak lama. Kisah tempat yang dipenuhi oleh spekulasi ini telah diangkat melalui berbagai film dan acara TV–seperti Satan's Triangle, Secrets of the Bermuda Triangle: Secrets of the Deep, The Triangle, dan masih banyak lagi. (Rafi Abid Wibisono)