Pendiri Studio Ghibli Raih Penghargaan Ramon Magsaysay

Bisnis.com, JAKARTA - Pendiri studio Ghibli Hayao Miyazaki baru saja diumumkan sebagai pemenang Hadiah Nobel Asia tahun ini, Penghargaan Ramon Magsaysay.

Pengumuman ini datang langsung dari Filipina saat panitia Penghargaan Ramon Magsaysay mengonfirmasi bahwa Miyazaki adalah pemenang tahun ini.

Yayasan tersebut juga mengumumkan tiga orang lain yang akan menerima penghargaan tahun ini bersama sebuah organisasi.

Penghargaan Ramon Magsaysay, diberikan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa di sejumlah bidang mulai dari: layanan publik, seni rupa, kepemimpinan, layanan pemerintah, dan banyak lagi.

Hanya sedikit sutradara yang punya pengaruh seperti Hayao Miyazaki. Selama beberapa dekade, seniman ini telah menjadi kekuatan dalam industri film karena proyek-proyeknya termasuk yang terhebat di dunia perfilman. Dari Spirited Away hingga The Boy and the Heron, Studio Ghibli telah menjadi nama yang dikenal luas berkat Miyazaki.

Didirikan pada bulan Mei 1957, Penghargaan Ramon Magsaysay sering dipuji sebagai Hadiah Nobel Asia karena sifatnya yang bergengsi. Penghargaan ini ditujukan untuk mereka yang berkontribusi bagi komunitas mereka, baik lokal maupun global, terlepas dari latar belakang mereka. Dari penjual makanan hingga pekerja kemanusiaan, Penghargaan Ramon Magsaysay merupakan penghargaan yang membanggakan untuk diterima, dan kini Miyazaki bergabung dalam jajarannya.

Tentu saja, penghargaan bergengsi ini bukanlah penghargaan pertama yang diraih Miyazaki. Ia telah meraih sejumlah penghargaan global, termasuk penghargaan dari Japan Academy Film Prizes, Annie Awards, penghargaan dari Majalah Time, dan masih banyak lagi. Baru-baru ini, Miyazaki membawa pulang Penghargaan Akademi keduanya saat The Boy and the Heron memenangkan penghargaan untuk Film Animasi Terbaik.

Sutradara tersebut memenangkan hadiah pertamanya dari Penghargaan Akademi dengan Spirited Away pada tahun 2003. Mengenai Penghargaan Ramon Magsaysay, acaranya akan diadakan di Manila pada bulan November ini. Belum ada kabar apakah Miyazaki akan menghadiri upacara penghargaan secara langsung karena penampilannya di depan publik telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah perilisan The Boy and the Heron, semua mata tertuju pada Studio Ghibli untuk melihat apa yang akan mereka hasilkan selanjutnya. Menurut salah satu pendiri sekaligus produser Toshio Suzuki, Miyazaki tengah bekerja keras mengembangkan film baru.

Detail film ini masih dirahasiakan, tetapi Suzuki mengatakan Miyazaki tengah menyusun cerita nostalgia untuk film berikutnya. Jadi, meski sudah berusia 83 tahun, sang sutradara belum siap beranjak dari rencana.