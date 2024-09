Bruno Mars 'Goyang' Panggung JIS, Ini Setlist Lagu untuk Konser Hari Terakhir Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Bruno Mars hari ini akan menggelar konser hari ketiga, atau menjadi hari terakhir konsernya di Jakarta.

Konser bertajuk 24K Magic itu digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Di hari kedua konsernya semalam, Bruno masih energik dan semangat membawakan belasan lagu hitsnya yang sudah tidak asing lagi di telinga penggemarnya.

Dibuka dengan lagu 24K Magic, Mars memulai aksinya sekitar pukul 20.00 WIB dengan dijatuhkannya layar lebar berwarna merah yang menutupi panggung.

Penampilannya cukup memukau dengan tambahan aksi dance Bruno yang menarik.

Dia juga beberapa kali berinteraksi dengan penonton dengan jokes-jokesnya, atau meminta penonton bernyanyi bareng.

Dalam konser semalam, bukan hanya Mars yang mempertontonkan kemampuan menyanyi dan dancenya, tapi band pendukungnya pun unjuk gigi dengan kemampuannya memainkan gitar, dan juga drum di sela-sela jeda rehat Bruno Mars yang berganti kostum.

Pria yang lahir di Honolulu ini juga menampilkan kemampuannya bermain piano dengan memainkan beberapa penggalan lagunya mulai dari Wild and free hingga Die with a smile.

Dari sisi visual, konser semalam cukup memuaskan penonton dengan permainan cahaya yang menambah menariknya aksi panggung Bruno Mars.

Berikut setlist lagu Bruno Mars di konser Jakarta

“24K Magic”

“Finesse”

“Treasure”

“Liquor Store Blues”/”Billionaire”

“Perm”

“Calling All My Lovelies”/“Wake Up in the Sky”

“That's What I Like/Please Me”

Guitar & Saxophone Solo

“Versace on the Floor”

“It Will Rain”

“Marry You

Drum Solo

“Runaway Baby”

“Fuck You”/”Young”, “Wild and Free”/”Grenade”/”Talking to the Moon”/”Nothin' on You”/”Leave the Door Open”/”Die With a Smile”

“When I Was Your Man”

Piano Solo

“Locked Out of Heaven”

“Just the Way You Are”

Encore: “Uptown Funk”