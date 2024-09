Zayn Malik Tur Solo Perdana di Inggris dan AS, Lanjut Tur Dunia?

Bisnis.com, JAKARTA — Zayn Malik akhirnya resmi mengumumkan jadwal tur konser perdananya setelah hampir 10 tahun lalu hengkang dari boyband One Direction.

Pada Selasa, 18 September, mantan personil One Direction ini tiba-tiba membuat pengumuman yang mengejutkan di The Tonight Show di mana dia mengumumkan tur solo pertamanya sejak dia meninggalkan One Direction pada 2015.

Zayn awalnya tampil dalam monolog Jimmy Fallon di mana dia muncul dari balik tirai dengan jaket kulit hitam sambil memegang cangkir kopi dan catatan untuk pemandu acara.

Dia kemudian melambaikan tangan ke arah penonton dan mengambil alih laptop Fallon di mana dia memutar singelnya "Stardust" dari album terbarunya, Room Under the Stairs, yang dirilis pada 17 Mei.

Zayn kemudian menaruh cangkir kopi dan catatan itu di meja. Fallon kemudian membacakan catatan itu keras-keras kepada hadirin dengan aksen semi-Inggris, yang mengumumkan tur penyanyi asal Inggris itu.

Pada Rabu, 18 September 2024, pelantun "Dusk Till Dawn" itu juga secara resmi mengumumkan tur Stairway to the Sky melalui media sosialnya.

Tur intim di 11 kota ini akan mengunjungi kota-kota di AS dan Inggris musim gugur ini, dimulai pada 23 Oktober di San Francisco, dan singgah di Las Vegas dan Washington sebelum mengakhiri tur Amerika Utara pada 2 November di New York.

Selanjutnya, pada 30 November, Zayn akan menuju Inggris untuk memulai pertunjukan di Edinburgh, dengan singgah di Manchester, London, dan banyak lagi sebelum berakhir pada bulan Desember di Newcastle.

Namun, di luar jadwal tur tersebut, belum ada tanda-tanda Zayn akan melebarkan jadwalnya untuk tur dunia, seperti ke Eropa atau Asia.

Tiket presale untuk tur "Stairway to the Sky" sendiri bisa dibeli mulai Kamis, 19 September 2024, yang berlangsung sepanjang minggu. Adapun penjualan tiket umum akan dimulai pada Sabtu, 21 September 2024 pukul 11.00 waktu setempat di inzayn.com.