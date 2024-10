Harga dan Cara Beli Tiket Konser M2M di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - M2M akan segera menggelar konsernya di Indonesia pada 25 April 2025.

Konser ini masuk dalam rangkaian tur "The Better Endings Tour 2025", yang akan digelar di Ecovention Hall Ancol, Jakarta Utara.

"Jakarta! We’re coming to see you on April 26th! Tickets are available from November 6th", tulis akun Instagram @marit2marion.

Promotor Akselerasi Entertainment telah mengumumkan harga tiket konser untuk grup M2M. Adapun tiket tersebut dibagi menjadi empat kategori yakni Festival A, Festival B, Tribune A dan Tribune B.

Berikut harga tiket konser M2M di Jakarta, Indonesia:

Tribune A: Rp2.100.000 (standing)

Tribune B: Rp1.850.000 (standing)

Festival A: Rp1.650.000 (seating)

Festival B: Rp1.250.000 (seating)

Namun harga tiket tersebut belum termasuk pajak hiburan sebesar 10% dan biaya admin sebesar 5%.

Adapun pembelian tiket konser ini bisa diakses melalui www.m2mjakarta.com mulai pukul 14.00 WIB pada 6 November 2024.

Konser reuni ini juga akan digelar di negara lain seperti Filipina. Namun beberapa negara lainnya belum diumumkan