1 Million Followers, Ketika Ketenaran Berubah Jadi Petaka

Bisnis.com, JAKARTA -- Di era media sosial saat ini, ketenaran begitu mudah didapat. Namun, bagaimana jika menjadi terkenal harus dibayar mahal dengan sebuah malapetaka.

Hal ini tertuang dalam film 1 Million Followers, yang disutradarai oleh Harvey Lowry, yang sempat menyutradarai film The Chrismast Trap dan masuk dalam tim produksi film Watchmen dan The Curious Case of Benjamin Button.

Film ini ditulis oleh Paul Kim, Marius D'Gasco, dan Leonard Langford, serta dibintangi oleh Shelley Q sebagai Karissa, Evan Williams sebagai Jack, dan Jade Ma sebagai Fiona.

Sinopsis 1 Million Followers

Film ini mengisahkan tentang sisi gelap para influencer dan harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan ketenaran di media sosial bernama Fayme.

Film ini menyoroti kisah Karissa, seorang gadis dari peternakan di kota kecil yang tengah mencari cara untuk mencari uang dan membantu melunasi utang ayahnya dan agar ayahnya tak perlu bekerja lagi.

Secara kebetulan, setelah mengunggah fotonya di Fayme, dia mendapatkan banyak pengikut baru, termasuk seorang influencer terkenal, James.

Melihat foto-fotonya yang menarik, Karissa diundang untuk ikut ke sebuah acara di Thailand yang mengumpulkan para influencer terkenal di Fayme dengan jutaan pengikut.

Dari pertemuan tersebut, Karissa bisa mendapatkan banyak pengikut, meskipun semua foto yang diunggah harus atas persetujuan sponsor.

Namun, Karissa kemudian diberitahu bahwa dia harus punya 1 juta pengikut untuk bisa mendapatkan bayaran besar dari para sponsor.

Tapi lalu semuanya berubah gelap saat mereka mengetahui siapa sponsor di balik acara ini dan seperti apa niat mereka sebenarnya.

Review Film 1 Million Followers

Film bergenre thriller ini mengangkat kisah yang sebenarnya sangat menarik, terutama terkait isu perdagangan manusia yang bak 'gunung es', ada tapi tak diketahui banyak orang dan sebenarnya banyak korbannya.

Namun, dari segi akting para pemain cukup kaku, sehingga membuat awal film sedikit membosankan, termasuk adegan dan dialog membuat film terasa garing.

Banyak adegan tertolong oleh peran Myami (Ryan Jamaal Swain) yang bisa mencairkan suasana karena sikapnya yang ceria dan seru.

Secara jalan cerita semuanya berjalan cepat, seperti ketika seorang gadis peternakan biasa berubah jadi tenar hanya dalam semalam.

Cerita ini juga membuat proses yang sebenarnya dialami seseorang untuk menjadi terkenal di media sosial aslinya banyak terlewat.

Namun, di bagian tengah hingga akhir plot twist mulai bekerja, semua orang di balik pertemuan para influencer dan niat mereka di Thailand terkuak.

Pada bagian tengah hingga akhir ini, banyak adegan seru namun melibatkan kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi yang sensitif sebelum menonton film ini, karena mungkin bisa menjadi pemicu trauma, perubahan emosi atau ketidaknyamanan bagi penonton tertentu.