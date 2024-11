Jenis Nutrisi dan Cara Memulihkan Kaki Keseleo

Bisnis.com, JAKARTA - Nutrisi berperan penting dalam menunjang kesehatan tubuh, hal ini juga berlaku dalam pengobatan cidera.

Beberapa kandungan tidak hanya memberikan energi, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan jaringan, pengurangan peradangan, dan penguatan otot yang rusak.

Oleh karena itu selain praktik pengobatan yang baik dan benar, kebutuhan tubuh akan nutrisi tertentu juga akan meningkat, dan perlu dipenuhi. Keseleo, atau cedera pada jaringan lunak ligamen akibat peregangan atau robekan yang berlebihan, adalah masalah umum.

Kondisi ini sering ditemukan pada aktivitas olahraga fisik, dan biasanya dapat sembuh dalam waktu 3-7 hari. Namun beberapa kasus membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk proses pemulihan oleh karena itu berikut ini telah diringkas beberapa nutrisi yang harus dipenuhi pada masa pemulihan.

1. Kalsium

Kalsium terkenal karena kontribusinya dalam membangun tulang yang kuat. Kalsium sangat penting bagi individu yang berolahraga, orang dewasa membutuhkan antara 1.000 dan 1.200 mg kalsium per hari. Menurut Kantor Suplemen Makanan National Institutes of Health kalsium dapat ditemukan dalam produk susu, makanan gandum utuh dan banyak sayuran berdaun hijau.

2. Fosfor

Fosfor hampir sama pentingnya untuk kekuatan tulang Anda seperti kalsium, karena kedua merupakan mineral yang membentuk tulang. Tubuh Anda juga membutuhkan fosfor untuk menggunakan beberapa nutrisi lain dengan benar, termasuk magnesium dan vitamin D.

Untungnya, fosfor dapat ditemukan dalam banyak makanan yang sama dengan kalsium, seperti biji-bijian utuh dan makanan susu. University of Maryland Medical Center melaporkan bahwa kebanyakan orang dewasa membutuhkan sekitar 700 mg fosfor per hari.

3. Magnesium

Magnesium juga berkontribusi pada riasan tulang; Plus, tubuh Anda menggunakannya untuk mengontrol kadar nutrisi seperti kalium, kalsium dan vitamin D. Biji-bijian dan kacang-kacangan dan sayuran hijau adalah sumber magnesium yang baik. Orang dewasa membutuhkan antara 270 dan 400 mg magnesium per hari.

4. Vitamin D

Vitamin D membantu tubuh Anda menyerap dan menggunakan mineral seperti kalsium dan fosfor untuk membangun dan memperbaiki tulang Anda. Telur, susu, dan beberapa ikan semuanya dapat menyediakan vitamin D; Tubuh Anda juga dapat membuatnya saat terkena sinar matahari. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan 5 mcg vitamin D per hari, meskipun individu yang lebih tua dari 50 tahun mungkin membutuhkan lebih banyak.

5. Vitamin C

Tubuh Anda membutuhkan vitamin C untuk membuat kolagen; Ia membutuhkan kolagen untuk membangun tendon dan ligamen yang sering rusak akibat keseleo. Banyak buah dan sayuran, termasuk buah jeruk dan paprika hijau, memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Anda harus mengonsumsi antara 75 dan 90 mg vitamin C setiap hari.

Itulah kandungan nutrisi yang wajib ada saat masa pemulihan keseleo. Tidak hanya nutrisi terdapat beberapa penanganan sederhana pada kondisi keseleo. Dilansir dari Mayoclinic, Senin (4/11) pendekatan standar yang direkomendasikan adalah metode RICE:

- Rest (istirahatkan bagian tubuh yang cedera)

- Ice (kompres dingin untuk mengurangi pembengkakan)

- Compression (balut dengan perban elastis)

- Elevation (angkat bagian yang keseleo untuk meminimalkan bengkak).

Kompres es sebaiknya diaplikasikan dalam 20 menit per sesi setiap beberapa jam, terutama pada 48 jam pertama setelah cedera. Menghindari penggunaan anggota tubuh yang cedera juga membantu proses penyembuhan. Penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) seperti ibuprofen juga bisa meredakan nyeri dan bengkak.

Jika memungkinkan, jaga agar sendi tetap terangkat di atas tingkat jantung sesering mungkin selama beberapa hari pertama. Hal ini patut dilakukan sebab dapat mengurangi tekanan darah di area pembengkakan, agar cepat sembuh. Anda dapat meninggikan sendi tersebut saat melakukan pengompresan es.

Uniknya pengobatan untuk keseleo juga dapat menggunakan kompres hangat, balut area cidera dengan handuk/kain hangat setelah 72 jam untuk mempercepat penyembuhan. Sementara es bisa sangat membantu mengurangi pembengkakan keseleo, panas dapat berguna setelah pembengkakan turun untuk meningkatkan aliran darah ke sendi.

Tips Ini akan membantu area yang cidera mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan menghilangkan limbah sel untuk mempercepat pemulihan.

Bungkus handuk lembab di sekitar hot pack. Tutupi ini dengan handuk kering lalu oleskan ke sendi yang terkilir. Tetap di area tersebut selama 15-20 menit. Ulangi 4-5 kali sehari, sesuai kebutuhan.

Penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis jika gejala tidak kunjung membaik atau semakin memburuk. Pendekatan yang hati-hati dan tindakan cepat akan membantu mencegah kerusakan lebih lanjut serta mempercepat proses pemulihan.

Hindari melakukan pemijatan ke area yang cidera saat baru terjadi, tekanan yang kuat kepada otot yang cidera justru akan menyebabkan trauma otot. (Enrich Samuel K.P)