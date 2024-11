Ini Dia Aktor dengan Bayaran Tertinggi Meski Tak Punya Film Hit 5 Tahun Belakangan

Bisnis.com, JAKARTA – Industri hiburan tak dapat disangkal lagi, dipenuhi dengan sejumlah aktor serba bisa dan berdedikasi yang mengabdikan hidup mereka untuk dunia akting.

Nama-nama besar seperti Margot Robbie dan Cillian Murphy masuk dalam tren 2023 melalui "Barbenheimer" dari peran utama mereka dalam dua film terbesar musim panas ini, Barbie dan Oppenheimer.

Selain itu, rekan main mereka, Ryan Gosling dan Matt Damon juga menerima banyak dukungan dari para penggemar dengan Damon juga tampil dalam film hit, Air.

Baca Juga Tak Masuk Nominasi, Adam Sandler Sindir Oscar

Tak ketinggalan, Tom Cruise masih tetap populer seperti sebelumnya, dengan Mission: Impossible - Dead Reckoning yang mendapat sambutan meriah dari kritikus, meskipun angka box office-nya kurang menggembirakan.

Namun, dari para bintang fenomenal tersebut, secara finansial, tidak ada dari mereka yang menerima bayaran tertinggi melebihi aktor ini, Adam Sandler.

Berdasarkan daftar tahunan aktor dengan bayaran tertinggi yang dirilis Forbes, Sandler tercatat memuncaki daftar tersebut dengan bayaran US$73 juta, mencatat selisih yang lebar dari Robbie di posisi kedua dengan bayaran US$59 juta.

Baca Juga Netflix Siapkan Empat Proyek Orisinal untuk Aktor Adam Sandler

Sementara itu, Cruise, Gosling, dan Damon semuanya menyusul di posisi ketiga, keempat, dan kelima.

Ada perbedaan yang jelas antara Sandler dan yang lainnya juga, yaitu Netflix. Pasalnya, aktor lain dalam daftar tersebut sebagian besar mengandalkan rilis tradisional di layar lebar. Sementara bintang Happy Gilmore tersebut menghasilkan tiga film untuk platform tersebut tahun lalu, termasuk Murder Mystery 2 dengan Jennifer Aniston, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, dan animasi hit Leo.

Sandler juga menerima pembayaran untuk film Spaceman, yang tayang di streamer tersebut pada 1 Maret.

Baca Juga Adam Sandler Dinobatkan Sebagai Aktor dengan Bayaran Berlebih

Sandler belum pernah memuncaki daftar aktor dengan bayaran tertinggi itu sejak dia meraup US$47 juta saat membintangi Punch Drunk Love dan Mr. Deeds, tetapi kesepakatannya secara keseluruhan dengan Netflix sangat menguntungkan, melihat nilainya lebih dari US$250 juta, membawa berkah besar baginya.

Dapat dikatakan bahwa kesepakatan itu berjalan baik bagi kedua belah pihak, karena judul-judul film yang dibintangi Sandler sering kali menempati peringkat atas di antara judul-judul yang paling banyak ditonton di platform tersebut setelah dirilis.

Film-filmnya meraup 500 juta jam penayangan yang mengejutkan dalam enam bulan pertama 2023. Jumlah itu cukup untuk mengalahkan Robbie meskipun Barbie meraih lebih dari US$1,4 miliar, penampilan singkatnya di Asteroid City, dan peran produksinya di Saltburn karya Emerald Fennell.

Mengutip Collider, Sandler bukan satu-satunya aktor yang sukses di dunia streaming hingga ke puncak. Dia bahkan bukan satu-satunya aktor di Netflix yang menduduki peringkat pertama dalam daftar aktor dengan bayaran tertinggi versi Forbes.

Pada 2022, nama Tyler Perry berhasil menduduki peringkat teratas setelah A Jazzman's Blues dan A Madea Homecoming dirilis di platform tersebut.

Dia juga kembali bekerja sama dengan Netflix setelah dua film tersebut dengan perjanjian empat film selama beberapa tahun yang mencakup Mea Culpa tahun ini dan Six Triple Eight yang akan datang.

Jelas bahwa Netflix tidak kekurangan uang untuk diberikan kepada nama-nama besar, juga menandatangani kesepakatan menguntungkan dengan Dan Levy, Addison Rae, Vanessa Kirby, Omar Sy, Jennifer Garner, dan banyak lagi selama beberapa tahun terakhir.

Sisa nama dalam daftar didominasi oleh bintang-bintang teater, yang membuat kesuksesan Sandler semakin menonjol.

Leonardo DiCaprio berada di posisi ketujuh setelah membintangi Killers of the Flower Moon garapan Martin Scorsese, sementara Jason Statham menyamainya di tengah tahun yang sibuk termasuk Operation Fortune: Ruse de Guerre, Fast X, Meg 2: The Trench, dan Expend4bles.

Di belakangnya ada Ben Affleck yang menyutradarai Air dan tampil sebentar di The Flash, diikuti oleh Denzel Washington setelah mengakhiri perannya sebagai Robert McCall di The Equalizer 3.