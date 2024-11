10 Film yang Tayang Akhir 2024, Jangan Lewatkan

Bisnis.com, JAKARTA - Akhir tahun 2024 yang sudah tersisa kurang dari 2 bulan ini akan menjadi waktu yang ditunggu penikmat film. Pasalnya waktu tutup tahun merupakan momen perilisan banyak box office, dan hal ini tampaknya akan menciptakan fenomena perfilman seperti halnya tahun 2023 dengan "Barbenheimer."

Dilansir dari DEADLINE, Rabu (13/11/24) terdapat beberapa film yang diprediksi akan menciptakan badai penonton yaitu Gladiator 2 dan Wicked pada liburan 2024. Perilisan 2 film ini akan berada pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika dan bahkan telah memiliki istilah "Glicked."

Beberapa film juga akan turut rilis sebelum dan setelah pertarungan box office terbaru termasuk Moana 2. Dari blockbuster penuh aksi hingga drama emosional dan animasi berkualitas tinggi, deretan film ini menjanjikan pengalaman sinematik yang memukau dan menggugah perasaan.

Berikut adalah 10 film yang paling dinanti di akhir tahun ini—siap untuk memanjakan para penikmat film dan membawa mereka ke dunia baru yang penuh kisah dan aksi tak terlupakan.

1. Red One – 11 November (Indonesia) & 15 November (USA)

Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, dan lainnya membentuk sebuah kru ragtag dengan misi menyelamatkan Santa Clause (JK Simmons) yang diculik pada saat Natal. Dwayne Johnson, seorang kepala keamanan besar untuk Sinterklas (JK Simmons) harus bekerja sama dengan Chris Evans, seorang peretas pro yang memberikan akses portal ke tempat Sinterklas bekerja. Padahal, Chris enggak tahu ia bekerja untuk seorang penyihir.

Kiernan Shipka berperan sebagai penjahat bermata es, dan ada juga beruang kutub humanoid, manusia salju, dan Krampus. Perpaduan keanehan liburan penuh aksi akan menemani beberapa film Natal baru lainnya yang tiba tahun ini.

2. Gladiator II – 13 November (Indonesia) & 22 November (USA)

Sekuel Ridley Scott dari pemenang Oscar Film Terbaik tahun 2000 Gladiator dibintangi oleh Paul Mescal sebagai Lucius, putra Lucilla (Connie Nielsen), dan Pedro Pascal sebagai Jenderal Marcus Acacius. Joseph Quinn muncul sebagai Kaisar Geta, dan Fred Hechinger berperan sebagai Kaisar Caracalla. Denzel Washington berperan sebagai pialang kekuasaan bernama Macrinus. Karakter Mescal menghubungkan kedua film tersebut.

Gladiator 2 karya Ridley Scott mengajak penonton kembali ke dunia kuno, mengikuti warisan yang ditinggalkan oleh Maximus Decimus Meridius. Cerita ini berfokus pada Lucius, bocah muda dari film pertama, yang sudah dewasa dan bergulat dengan sejarah kelam keluarganya serta trauma masa lalunya.

3. Wicked - 22 November (Indonesia & USA)

Jon M. Chu's Wicked dibintangi oleh Ariana Grande sebagai Galinda dan Cynthia Erivo sebagai Elphaba serta Jonathan Bailey sebagai Fiyero, Michelle Yeoh sebagai Madam Morrible, Jeff Goldblum sebagai Wizard of Oz, Ethan Slater sebagai Boq, Bowen Yang sebagai Pfannee, Peter Dinklage sebagai Dr. Dillamond dan lainnya.

Film Wicked mengisahkan tentang dua penyihir bernama Glinda dan Elphaba dengan karakteristik berbeda. Glinda merupakan gadis populer, istimewa, dan berambisi tinggi. Kendati demikian, ia belum menemukan jati dirinya. Sementara Elphaba sering di pandang sebelah mata, karena kulitnya yang hijau. Mereka bersahabat walaupun memiliki pandangan yang sangat berbeda.

4. Moana 2 – 27 November (Indonesia & USA)

Sekuel Disney untuk petualangan animasi 2016 tercinta Moana tiba di bioskop tepat sebelum Thanksgiving, menjadikannya tontonan keluarga yang sempurna pada atau setelah liburan. Sekuel ini menyatukan kembali Moana (Auli'I Cravalho) dan Maui (Dwayne Johnson) tiga tahun setelah peristiwa yang mengembalikan jantung dari Te Fiti.

Keduanya akan melakukan perjalanan menjelajah lautan luas bahkan belum pernah mereka ketahui. Perjalanan ini dilakukan Moana usai mendapat panggilan dari leluhurnya. Selain itu beberapa karakter baru yakni para kru kapal yang ikut bergabung dengan petualangan Moana.

5. Kraven The Hunter – 13 Desember (USA)

J.C. Chandor menyutradarai angsuran Sony Marvel terbaru, yang ditulis oleh Richard Wenk, Art Marcum dan Matt Holloway. Aaron Taylor-Johnson berperan sebagai Sergei Kravinoff, yang hubungannya tegang dengan ayahnya Nikolai Kravinoff (Russell Crowe) memicu latar belakangnya. Fred Hechinger akan memerankan Dmitri Smerdyakov, Ariana DeBose berperan sebagai Calypso, dan Christopher Abbott akan memerankan The Foreigner.

Sergei Kravinoff berubah menjadi Kraven The Hunter setelah darahnya bercampur dengan darah seeokor singa yang nyaris membunuhmya. Sejak itulah insting berburu dan hewan buas Sergei muncul dan mengubahnya menjadi Kraven The Hunter.

6. The Lord of The Rings: The War of the Rohirrim – 13 December (USA)

Sambil menunggu musim berikutnya dari Lord of the Rings: The Rings of Power, film animasi prekuel LOTR akan tiba di bioskop. Berlangsung 200 tahun sebelum perang the lord of the rings versi film. Film ini menggambarkan latar belakang cerita “Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” yang mengisahkan nasib House of Helm Hammerhand, Raja legendaris Rohan.

Cerita dimulai dengan serangan mendadak oleh Wulf, seorang pemimpin Dunlending yang cerdik dan kejam yang mencari balas dendam atas kematian ayahnya. Serangan kemudian memaksa Helm dan rakyatnya untuk membuat perlawanan terakhir di benteng kuno Hornburg—sebuah benteng kuat yang nantinya dikenal sebagai Helm’s Deep.

7. Mufasa: The Lion King – 20 December (Indonesia & USA)

Lima tahun setelah live-action The Lion King, Barry Jenkins menyutradarai kisah prekuel Mufasa (Aaron Pierre) dan Scar (Kelvin Harrison Jr.), yang akhirnya menjadi Paman Scar Simba. Ceritanya juga memperkenalkan Kiros (Mads Mikkelsen) yang jahat, seekor singa yang tampak seperti hantu dan ingin menaklukkan Pride Lands.

Blue Ivy Carter akan meminjamkan suaranya untuk film tersebut, serta ibunya Beyoncé Knowles Carter, yang mengisi suara Nala dalam film 2019. Seth Rogen dan Billy Eichner masing-masing kembali sebagai Pumbaa dan Timon.

8. Sonic the Hedgehog 3 – 20 December (Indonesia & USA)

Sonic the Hedgehog 3 memperkenalkan Shadow The Hedgedog, yang dapat berteleportasi di luar angkasa. Ben Schwartz mengisi suara Sonic, Idris Elba mengisi suara Knuckles dan Colleen O'Shaughnessey mengisi suara Tails. James Marsden muncul sebagai Tom Wachowski, Keanu Reeves sebagai Shadow dan Jim Carrey akan kembali memerankan Dr. Robotnik, yang kumis gila dan kepala botaknya adalah kunci untuk membantu Sonic dan tim menyelamatkan dunia.

9. Nosferatu – December 25 (Indonesia & USA)

Mereka yang masih dalam suasana hati yang menyeramkan dapat membuka bungkus Nosferatu karya Robert Eggers pada Hari Natal. Film thriller vampir ini dibintangi oleh Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård, dan banyak lagi.

10. A Complete Unknown – December 25 (Indonesia & USA)

Timothée Chalamet menghidupkan legenda rock Bob Dylan dan bernyanyi dalam A Complete Unknown. Film biografi ini juga dibintangi oleh Elle Fanning sebagai Sylvie Russo, Edward Norton sebagai Pete Seeger, Monica Barbaro sebagai Joan Baez, Boyd Holbrook sebagai Johnny Cash, Scoot McNairy sebagai Woody Guthrie, Dan Fogler sebagai Albert Grossman dan banyak lagi.