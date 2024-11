Kilas Balik Film-film Terbaik Leonardo DiCaprio yang Baru Berulang Tahun Ke-50

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor legendaris, Leonardo DiCaprio baru saja berulang tahun yang ke-50 tahun pada 11 November lalu.

Selama 50 tahun, DiCaprio telah mendedikasikan 33 tahun dalam hidupnya di dunia peran. Dia memulai debutnya di usia 17 tahun dalam film Critters 3 pada tahun 1991.

Kemampuan aktingnya yang apik diakui oleh banyak orang dan mulai memainkan berbagai peran di banyak film-film legendaris.

Berikut deretan film-film legendaris yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio

1. Titanic (1997)

Titanic merupakan salah satu film terlaris sepanjang masa. Pada film ini DiCaprio berperan sebagai Jack, seorang penumpang dari golongan rendah yang jatuh cinta dengan Rose (Kate Winslet) dari golongan kaya di kapal Titanic.

Film ini menjadi salah satu film yang berhasil memberikan impresi membekas dari beberapa adegannya, seperti adegan Jack dan Rose di atas kapal Titanic diiringi dengan lagu My Heart Will Go On oleh Celine Dion. Film Titanic menjadi film kedua yang memenangkan 11 Oscar dan menjadi salah satu film terbaik.

2. Shutter Island (2010)

Memiliki plot yang mencengangkan dibalut dengan akting DiCaprio yang luar biasa membuat film Shutter Island menjadi salah satu film horror-thriller yang paling banyak disukai hingga saat ini.

Disutradarai oleh sutradara terkenal, Martin Scorsese, DiCaprio berperan sebagai Teddy Daniels, seorang detektif yang harus membongkar kasus di sebuah rumah sakit jiwa yang terletak di pulau terpencil.

3. The Great Gatsby (2013)

Pada film The Great Gatsby, Leonardo DiCaprio berperan sebagai Jay Gatsby, seseorang yang misterius dan karismatik yang juga terkenal dengan pesta-pesta mewahnya. DiCaprio sukses membawakan peran Jay Gatsby dan mendapatkan pujian atas aktingnya yang berhasil menyampaikan kerinduannya akan cinta yang hilang.

4. Catch Me If You Can (2002)

Film yang disutradarai oleh Steven Spielberg ini merupakan salah satu film biografi drama kriminal Amerika Serikat yang sangat terkenal. Pada film ini, Leonardo DiCaprio berperan sebagai Frank Abagnale Jr, seorang penipu yang berlagak sebagai pilot, dokter, dan pengacara.

Dirinya pun dikejar oleh seorang agen FBI, Carl Hanratty yang diperankan oleh Tom Hanks. Film ini menyajikan adu akting yang apik antara Leonardo DiCaprio dengan Tom Hanks.

5. What’s Eating Gilbert Grape? (1993)

What’s Eating Gilbert Grape menjadi salah satu film paling mengesankan yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Dalam film ini, DiCaprio berperan sebagai Arnold Grape, anak dengan gangguan mental. Dirinya berhasil membawakan karakter yang sensitif dan sentimental sehingga dapat menyentuh perasaan para penonton.

Bahkan aktingnya yang luar biasa sebagai Arnold berhasil membawa DiCaprio ke nominasi Oscar untuk aktor pendukung terbaik. DiCaprio juga sukses beradu akting dengan Johnny Depp dan Darlene Cates.

6. Romeo + Juliet (1996)

Film yang diangkat dari karya William Shakespeare ini merupakan salah satu film romansa ikonik yang pernah diperankan oleh Leonardo DiCaprio.

Romeo + Juliet bercerita tentang kisah cinta dua pemuda dari keluarga yang saling bermusuhan. Berperan sebagai Romeo, DiCaprio beradu akting dengan Claire Danes sebagai Juliet dan berhasil menyampaikan kisah romansa yang tragis.

7. The Wolf of Wall Street (2013)

Lagi-lagi bekerjasama dengan sutradara Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio berperan sebagai Jordan Belfort dalam film ikonik The Wolf of Wall Street. Film ini menceritakan tentang Jordan yang berjuang untuk menjadi kaya raya, tetapi kemudian juga jatuh akibat keserakahannya sendiri.

Melansir Variety, The Wolf of Wall Street merupakan salah satu film komedi satir yang sukses menceritakan tentang seorang dengan perilaku buruk di dunia nyata. Berkat peran ini, DiCaprio berhasil masuk nominasi Oscar. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)