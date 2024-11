Daftar Lengkap Nominasi Billboard Music Awards 2024, Taylor Swift Borong Kategori

Bisnis.com, JAKARTA - Zach Bryan, Taylor Swift, Morgan Wallen, dan Sabrina Carpenter adalah finalis utama Billboard Music Awards 2024 yang akan ditayangkan Desember

BBMA akan merayakan pencapaian musik terbesar dengan pertunjukan orisinal eksklusif, wawancara artis, dan perayaan penghargaan yang berlangsung dari lokasi-lokasi global dan di tengah-tengah tur yang tiketnya terjual habis. Shaboozey akan memberikan penampilan khusus dari W Hollywood, bagian dari portofolio Marriott Bonvoy. Penampil tambahan dan tamu istimewa akan segera diumumkan.

BBMA memberikan penghargaan kepada artis, album, lagu, produser, dan penulis lagu terbesar tahun ini di berbagai genre, sebagaimana ditentukan oleh metrik kinerja akhir tahun di tangga lagu Billboard.

Billboard Music Awards 2024 diproduksi oleh Dick Clark Productions.

Zach Bryan memimpin finalis BBMA 2024. Dia masuk dalam 18 penghargaan dengan total 21 entri. Taylor Swift, artis BBMA wanita paling berprestasi sepanjang masa, menjadi finalis dalam 16 kategori dengan total 17 entri.

Sementara itu Morgan Wallen, yang memenangkan BBMA terbanyak pada tahun 2023 (11), tahun ini mendapat 15 entri finalis dalam 13 kategori, termasuk lima untuk "I Had Some Help" dengan Post Malone.

Sedangkan Sabrina Carpenter berada di posisi keempat dalam hal penyebutan terbanyak tahun ini, dengan sembilan entri. Artis lain yang menjadi finalis lima kali atau lebih adalah Drake, Kendrick Lamar, Post Malone, Teddy Swims, dan Tyla (masing-masing delapan); Bad Bunny, Benson Boone, Chandler Moore, Jung Kook, Naomi Raine, Shaboozey, dan SZA (masing-masing enam); dan KAROL G, Linkin Park, dan Maverick City Music, masing-masing lima nominasi.

Tiga penghargaan baru ditambahkan tahun ini – Album Hard Rock Terbaik, Artis Hard Rock Terbaik, dan Lagu Hard Rock Terbaik. HARDY terwakili dalam masing-masing dari tiga kategori; Falling in Reverse dan Linkin Park terwakili dalam dua di antaranya.

Artis yang menerima pengakuan lintas genre termasuk Beyoncé, Dolly Parton, dan Post Malone.

Bad Bunny bersaing untuk meraih kemenangan kelima berturut-turut sebagai Artis Latin Terbaik. Kali ini ia bersaing dengan Fuerza Regida, Junior H, KAROL G, dan Peso Pluma.