Linkin Park Resmi Bakal Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Grup musik rock asal Amerika LINKIN PARK dipastikan akan kembali konser di Jakarta dalam tur dunia "FROM ZERO WORLD TOUR".

Pertunjukan ini akan digelar pada 16 Februari 2025 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. LINKIN PARK menjanjikan malam tak terlupakan penuh musik dan energi yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar.

Jakarta menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang akan disinggahi dalam leg Asia Tenggara dari tur dunia "FROM ZERO WORLD TOUR". Konser di Jakarta ini dipersembahkan oleh Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment.

Tiket untuk konser LINKIN PARK "FROM ZERO WORLD TOUR" 2025 di Jakarta akan tersedia mulai dengan LPU Legacy Presale pada 2 Desember 2024, yang dibuka pukul 10.00 - 23.59 WIB.

Kemudian, LPU Passport Plus Presale akan dimulai pada hari yang sama, mulai pukul 12.00 - 23.59 WIB. LP Newsletter Presale akan dimulai pada 3 Desember 2024, mulai pukul 10.00 - 23.59 WIB, dan diikuti dengan Penjualan Umum (General On Sale) yang akan dimulai pada 4 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Jadwal Penjualan Tiket

LPU Legacy Presale : 2 Desember 2024 | Pukul 10.00 - 23.59 WIB

LPU Passport Plus Presale : 2 Desember 2024 | Pukul 12.00 - 23.59 WIB

LP Newsletter Presale : 3 Desember 2024 | Pukul 10.00 - 23.59 WIB

Penjualan Umum (General Sale): 4 Desember 2024 | Mulai pukul 10.00 WIB

Setelah satu tahun penuh dengan kembalinya momen monumental dan pencapaian yang memecahkan rekor, LINKIN PARK—Mike Shinoda, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong, dan Colin Brittain—mengumumkan bahwa FROM ZERO WORLD TOUR akan berlanjut hingga tahun 2025, dengan fase berikutnya dimulai pada Januari tahun depan.

Tur ini merayakan album baru mereka, FROM ZERO, yang akan dirilis besok DI SINI melalui Warner Records dan akan tampil di stadion dan arena di seluruh Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Tur ini juga mencakup beberapa penampilan festival terkenal di seluruh dunia, termasuk Sick New World, I-DAYS, Novarock, dan lainnya.

Rangkaian tur mereka pada tahun 2024 telah mendapatkan permintaan yang luar biasa. Hal ini mendorong penambahan empat jadwal di Paris, Dallas, dan São Paulo. Kini, para penggemar di seluruh dunia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyaksikan penampilan energik LINKIN PARK dengan jadwal tur yang diperluas pada tahun 2025.

“Kembali ke tur adalah pengalaman yang luar biasa,” ujar Mike Shinoda. “Dukungan dari para penggemar sungguh luar biasa, dan kami siap membawa energi ini lebih jauh ke seluruh dunia. FROM ZERO adalah babak baru bagi kami, dan kami sangat bersemangat untuk membagikannya kepada semua orang dalam skala yang lebih besar.”

Sorotan dari tur mendatang termasuk konser stadion pertama band ini di Tokyo dan Mexico City sejak 2017, kembali ke Jakarta setelah 13 tahun, dan penampilan di Wembley Stadium, Stade de France, dan Dodger Stadium, di mana mereka akan membawakan lagu-lagu hits baru seperti “The Emptiness Machine” dan “Heavy Is The Crown”, bersama dengan lagu-lagu ikonik yang mencakup perjalanan karier mereka selama lebih dari 20 tahun.

Setelah merilis “Heavy Is The Crown”, lagu resmi untuk League of Legends World Championship Anthem sekaligus kolaborasi pertama mereka dengan Riot Games, LINKIN PARK semakin mempertegas posisi mereka sebagai salah satu band paling dapat mendefinisikan dunia musik rock. Ritme lagu yang kuat dan energi anthemik ini mencerminkan semangat baru band dan telah beresonansi dengan penggemar di seluruh dunia, membuka jalan untuk FROM ZERO.

LINKIN PARK kembali mencuri perhatian dengan “The Emptiness Machine”, yang berhasil meraih peringkat pertama di Billboard Alternative dan Mainstream Rock Airplay charts, menandai pencapaian ke-13 dan ke-11 mereka di kedua tangga lagu tersebut. Lagu ini juga debut di peringkat keempat UK Singles Chart, posisi tertinggi yang pernah diraih oleh band ini di Inggris dalam 24 tahun karier mereka, dan mempertahankan posisi pertama di Jerman selama sembilan minggu berturut-turut hingga kini.

Dengan lebih dari 54 juta pendengar bulanan di Spotify dan pujian dari Billboard, The New York Times, dan The Los Angeles Times untuk single terbaru mereka, comeback LINKIN PARK membuktikan bahwa mereka lebih berpengaruh dari sebelumnya. Penampilan mereka baru-baru ini di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon menunjukkan daya tarik mereka yang tak lekang oleh waktu, dan musik terbaru mereka telah menyentuh banyak hati, mengokohkan posisi mereka di garis depan musik rock pada tahun 2024.

FROM ZERO WORLD TOUR 2025

31 Januari 2025 | Estadio GNP Seguros - Mexico City, MX =

3 Februari 2025 | Estadio 3 de Marzo - Guadalajara, MX =

5 Februari 2025 | Estadio Banorte - Monterrey, MX =

11 Februari 2025 | Saitama Super Arena - Tokyo, JP

12 Februari 2025 | Saitama Super Arena - Tokyo, JP

16 Februari 2025 | Madya Stadion, Gelora Bung Karno - Jakarta, ID

12 April 2025 | Sick New World Festival - Las Vegas, NV *

26 April 2025 | Moody Center - Austin, TX ^

28 April 2025 | BOK Center - Tulsa, OK ^

1 Mei 2025 | Van Andel Arena - Grand Rapids, MI ^

3 Mei 2025 | CFG Bank Arena - Baltimore, MD ^

6 Mei 2025 | Lenovo Center - Raleigh, NC ^

8 Mei 2025 | Bon Secours Wellness Arena - Greenville, SC ^

10 Mei 2025 | Sonic Temple - Columbus, OH *

17 Mei 2025 | Welcome to Rockville - Daytona, FL *

dan masih banyak lagi

FROM ZERO TRACKLIST

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut The Bridge

Heavy Is The Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go