Daftar Lengkap Pemenang Asia Pacific Screen Awards, Film ‘April’ Boyong 2 Piala

Bisnis.com, JAKARTA - Film drama Georgia "April" meraih dua penghargaan di Asia Pacific Screen Awards tahunan, memenangkan penghargaan film terbaik dan penghargaan penampilan terbaik untuk Ia Sukhitashvili.

Disutradarai oleh Dea Kulumbegashvili, film ini menggambarkan tekad seorang dokter kandungan dan ginekologi dalam menghadapi tuduhan tentang kematian seorang bayi yang baru lahir. Film ini ditayangkan perdana di festival Venesia dan Toronto pada bulan September, mendapatkan hadiah juri khusus di Venesia dan hadiah film terbaik dalam kompetisi Zabaltegi-Tabakalera.

Dilansir dari Variety, Tato Kotetishvili dianugerahi APSA untuk sutradara terbaik untuk film debutnya, komedi gelap "Holy Electricity," yang menampilkan para sepupu menjual salib neon dari pintu ke pintu di Tbilisi. Cerita dan film perempuan dari India juga menjadi tema utama di antara para pemenang penghargaan.

“All We Imagine as Light” karya Payal Kapadia, yang pertama kali ditayangkan di Cannes pada bulan Mei, dianugerahi Penghargaan Juri Utama di APSA.

Penghargaan tersebut, yang dipilih berdasarkan pertimbangan juri, diberikan kepada kisah tentang dua perawat kelas pekerja di Mumbai. Penghargaan APSA untuk Film Remaja Terbaik juga diberikan kepada seorang sutradara perempuan dari India, Lakshmipriya Devi, untuk “Boong.”

Diproduksi oleh Alan McAlex, Vikesh Bhutani, Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar dan Shujaat Saudagar, film ini merupakan kisah mengharukan tentang seorang anak laki-laki dari daerah terpencil Manipur yang melakukan petualangan untuk menyatukan kembali keluarganya.

APSA untuk Film Animasi Terbaik dimenangkan oleh “The Missing” (alias “Iti Mapukpukaw”), sebuah film animasi langka dalam genre fiksi ilmiah dewasa dari Filipina. Bahasa Indonesia: “No Other Land” (Palestina, Norwegia), disutradarai sebagai sebuah kelompok oleh sineas Palestina dan Israel Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal dan Yuval Abraham, dan memberikan perspektif mereka tentang kekerasan dan kehancuran di sekitar mereka, dinobatkan sebagai pemenang film dokumenter.

Juri utama APSA tahun ini dipimpin oleh sutradara Thailand Pen-ek Ratanaruang, bersama bintang "Crazy Rich Asians" Chris Pang (Australia), produser Papua Nugini dan Selandia Baru Kerry Warkia, pembuat film, pendidik, dan pembuat kebijakan Korea Park Kiyong, dan produser Kazakhstan Yuliya Kim.

Juri Internasional APSA untuk Pemuda, Animasi, dan Dokumenter dipimpin oleh Sabrina Baracetti dari Festival Film Timur Jauh Udine, bersama dengan produser yang berbasis di Jepang dan AS Alex C Lo, direktur program Indonesia Gugi Gumilang, dan aktris Australia Jillian Nguyen.

Acara tersebut juga termasuk pengumuman empat penerima hibah Dana Film Akademi APSA senilai $25.000 dari MPA, yang didukung oleh Motion Picture Association. Mereka termasuk film fitur Tiongkok yang saat ini sedang dalam tahap pascaproduksi "Fuxi: Joy in Four Chapters," dan "Watch It Burn," oleh sutradara "Autobiography" Makbul Mubarak.

Berikut daftar lengkap pemenang Asia Pasific Screen Awards 2024

Best Film

“April,” Dir. Dea Kulumbegashvili (Georgia, Italy, France)

Jury Grand Prize

“All We Imagine as Light,” Dir. Payal Kapadia (France, India, Netherlands, Luxembourg)

Best Youth Film

“Boong” Dir. Lakshmipriya Devi (India)

Best Animated Film

“The Missing” (aka “Iti Mapukpukaw”) Dir. Carl Joseph Papa (Philippines)

Best Documentary Film

“No Other Land” Dirs. Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal, Yuval Abraham (Palestine, Norway)

Best Director

Tato Kotetishvili for “Holy Electricity” (Georgia, Netherlands)

Best Screenplay

Selman Nacar for “Hesitation Wound” (aka “Tereddüt Çizgisi”) (Türkiye, Spain, Romania, France)

Best Cinematography

Michaël Capron for “Mongrel” (Taiwan, Singapore, France)

Best Performance

Ia Sukhitashvili for “April” (Georgia, Italy, France)

Best New Performer

Data Chachua for “Panopticon” (Georgia, France, Italy, Romania)

Cultural Diversity Award

“Shambhala” Dir. Min Bahadur Bham (Nepal, France, Norway, Hong Kong, Türkiye, Taiwan, U.S., Qatar)

Young Cinema Award in partnership with NETPAC

Neo Sora for “Happyend” (Japan, U.S.)

FIAPF Award

Cliff Curtis (New Zealand)

2024 MPA APSA Film Fund Recipients(four)

“Outside Kabul,” animated documentary, prod. Estelle Fialon (France)

“Watch it Burn,” fiction feature, prod. Yulia Evina Bhara (Indonesia) and prod., dir. Makbul Mubarak.

“Fuxi: Joy in Four Chapters,” fiction feature, cinematographer. Robbin Yuchao Feng (China), dir. Qiu Jiongjiong.

“A Trip to Australia,” fiction feature, prod. Aiko Masubuchi (Japan, U.S.), prod., scr., dir. Neo Sora.