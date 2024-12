TikTok Awards 2024 Siap Digelar 13 Desember dengan Sejumlah Kategori Baru

Bisnis.com, JAKARTA - TikTok Awards 2024 siap digelar pada Jumat (13/12/2024) untuk memberikan apresiasi kepada para konten kretaor tersebut kini mengusung tema "The Icons of Tomorrow, Today".

"TikTok Awards Indonesia 2024 akan merayakan 81 kreator masa kini (today) yang telah berdedikasi dalam perjalanannya di platform TikTok untuk menjadi sosok (icon) yang menginspirasi dan memberikan kontribusi positif di masa depan (tomorrow)," tulis keterangan resmi TikTok yang diterima Bisnis, Rabu (3/12).

General Manager Content Operations Southeast Asia TikTok Angga Anugrah Putra mengatakan bahwa TikTok Awards Indonesia menjadi titik apresiasi terhadap para kreator atas kerja keras mereka dalam menyebarkan kreativitas dan kebahagiaan bagi komunitas TikTok di Indonesia.

Pada tahun ini, terdapat 81 kreator yang masuk dalam nominasi TikTok Awards Indonesia 2024 terbagi ke dalam dua kategori besar.

Pada kategori besar pertama "People's Choice". para penggemar dan komunitas TikTok dapat langsung memberikan dukungan mereka melalui voting di aplikasi TikTok.

Sementara untuk kategori besar kedua "Judges' Pick", pemenang akan dipilih berdasarkan penilaian yang dilakukan dewan juri TikTok Indonesia dan RCTI bersama Pandawara Group, Kreator TikTok dan Pemenang TikTok Awards Indonesia 2023 untuk kategori Creator of The Year, Rising Creator of The Year, Changemaker of The Year serta pegiat industri hiburan, Rizky "Kiki Ucup" Aulia, sosok ikonik yang telah melahirkan berbagai festival musik inovatif di Indonesia.

Ada juga kategori baru "Popular Video of the Year" yang diberikan untuk merayakan kreator dengan video ikonik.

Kemudian ada kategori spesial yang dipersembahkan TikTok yakni "Changemaker of The Year" yang diberikan untuk kreator yang memanfaatkan dan mendorong perubahan sosial yang positif.

Programming & Acquisition Director RCTI Dini Putri mengatakan bahwa TikTok Awards sejalan dengan visi mereka untuk memberikan tayangan yang positif.

"Kami bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan para kreator TikTok yang terus menghadirkan karya kreatif dan inspiratif bagi komunitas TikTok dan masyarakat luas,” ungkap

Dalam acara penghargaan ini juga akan mengundang penampilan dari musisi seperti Rhoma Irama, Lyodra, Ayu Ting Ting, hingga Bernadya.

TikTok Awards Indonesia 2024 akan ditayangkan secara langsung pada Jumat, 13 Desember 2024 pukul 20.30 WIB di RCTI. Selain bisa juga disaksikan dengan cara live streaming melalui TikTok LIVE @officialrcti, dan platform RCTI+.