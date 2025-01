Tips Diet Bagi Penderita Kolestrol Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA- Kolesterol adalah zat berwarna dan mirip lemak yang ditemukan di semua sel tubuh manusia.

Meskipun tubuh membutuhkan kolesterol untuk berfungsi dengan baik, kadar yang terlalu tinggi dapat berisiko menyebabkan penyakit jantung. Kolesterol yang berlebih dapat menempel pada dinding arteri, mempersempit, bahkan memblokirnya, sehingga meningkatkan risiko penyakit arteri koroner.

Pengobatan Kolesterol Tinggi

Dilansir dari medlineplus.gov, Senin (13/1/2025) pengobatan utama untuk mengatasi kolesterol tinggi meliputi perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan penggunaan obat-obatan. Perubahan gaya hidup yang disarankan antara lain adalah pola makan sehat, pengelolaan berat badan, dan aktivitas fisik yang rutin.

Untuk menurunkan kolesterol, ahli gizi merekomendasikan perubahan pola makan yang sehat, salah satunya melalui diet DASH dan diet Perubahan Gaya Hidup Terapeutik (TLC). Berikut adalah beberapa tips diet yang dapat membantu menurunkan kolesterol:

1. Pilih Lemak yang Sehat

Batasi asupan lemak total dan lemak jenuh. Lebih dari 25% hingga 35% kalori harian sebaiknya berasal dari lemak, dan kurang dari 7% dari kalori tersebut harus berasal dari lemak jenuh. Lemak jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol jahat (LDL) banyak ditemukan dalam daging berlemak, produk susu penuh lemak, makanan yang digoreng, dan makanan olahan.

2. Batasi Konsumsi Kolesterol

Konsumsi kolesterol sebaiknya dibatasi kurang dari 200 mg per hari. Kolesterol banyak ditemukan pada makanan yang berasal dari hewan seperti hati, kuning telur, udang, dan produk susu penuh lemak.

3. Konsumsi Serat Larut

Serat larut membantu tubuh untuk mengurangi penyerapan kolesterol. Sumber serat larut yang baik antara lain oatmeal, buah-buahan seperti apel dan pisang, serta kacang-kacangan.

4. Makan Banyak Buah dan Sayuran

Buah dan sayuran kaya akan serat, vitamin, dan nutrisi lain yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan.

5. Tingkatkan Konsumsi Fitosterol dan Omega-3

Fitosterol dan fitostanol, yang ditemukan dalam gandum utuh dan minyak zaitun, serta asam lemak omega-3 dalam ikan seperti salmon dan tuna, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Omega-3 juga dapat mengurangi trigliserida dan mengontrol tekanan darah.

6. Batasi Konsumsi Garam dan Alkohol

Mengurangi konsumsi sodium (garam) hingga tidak lebih dari 2.300 mg per hari dapat membantu menurunkan tekanan darah, meskipun tidak langsung menurunkan kolesterol. Alkohol juga sebaiknya dibatasi; disarankan tidak lebih dari 2 gelas per hari untuk pria dan 1 gelas per hari untuk wanita.

Perubahan pola makan ini dapat membantu menurunkan kolesterol dan mengurangi risiko penyakit jantung. Menggunakan label gizi pada produk makanan juga dapat mempermudah konsumen dalam memilih makanan yang lebih sehat.

Jenis Makanan yang Rendah Kolestrol

Dilansir dari health.harvard.edu, beberapa makanan bekerja dengan cara memberikan serat larut yang mengikat kolesterol di sistem pencernaan, sementara yang lainnya mengandung lemak tak jenuh dan fitosterol yang menghambat penyerapan kolesterol dalam tubuh.