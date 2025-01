GOT7 Comeback! Bakal Gelar Konser Pertama dalam 6 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA -- Kabar baik buat Ahgase, grup K-pop GOT7 bakal kembali menggelar konser solo pertamanya dalam enam tahun.

Dilansir The Korea Times, konser tersebut bertajuk "NESTFEST," yang menyusul comeback dengan album baru "WINTER HEPTAGON."

Diumumkan Kakao Entertainment pada Rabu (15/1/2025), bahwa grup tersebut akan menggelar konser dua hari di Olympic Handball Gymnasium di Distrik Songpa, Seoul, pada 1 dan 2 Februari 2025.

Konser ini akan menjadi konser grup pertama kalinya dengan anggota penuh GOT7 sejak tur dunianya "KEEP SPINNING" pada 2019.

Sebelumnya, grup yang beranggotakan tujuh personel, yang terdiri dari Mark, Jay B, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam, dan Yugyeom, mengejutkan penggemar bulan lalu dengan pengumuman reuni mereka untuk perilisan album baru.

Album baru "WINTER HEPTAGON," yang dijadwalkan rilis pada 20 Januari, hadir sekitar tiga tahun sejak perilisan EP terakhir yang diberi judul dengan nama grup tersebut "GOT7". Album ini akan berisi total sembilan lagu, termasuk lagu utama "Python."

Konser 'NESTFEST' juga mewujudkan keinginan para anggota untuk menciptakan panggung yang meriah bagi iGOT7 (Ahgase), fandom resmi GOT7.

"Merilis mini album baru pada 20 Januari, GOT7 berencana untuk menampilkan berbagai panggung dengan lagu-lagu baru dan penampilan di konser tersebut. Comeback dan konser mereka yang menandai ulang tahun ke-11 mereka diharapkan dapat memberikan emosi yang mendalam dan kegembiraan yang menggetarkan bagi para penggemar global," tulis Kakao Entertainment.

Grup ini memulai debutnya di bawah JYP Entertainment pada 2014 dengan lagu "Girls Girls Girls" dan merilis banyak hits, termasuk "Just Right," "If You Do," "Never Ever," "Lullaby," "Hard Carry" dan "You Are."

Grup ini selanjutnya membangun identitas musiknya dengan menggabungkan berbagai genre, dari hip-hop hingga R&B, dengan penampilan yang kuat, menemukan warna musiknya yang unik dengan semua anggota berpartisipasi dalam memproduksi lagu.

Para anggota kemudian berpisah saat kontrak eksklusif mereka dengan JYP berakhir pada 2021. Anggotanya kemudian mengejar karier solo masing-masing dari musik hingga akting, dan menandatangani kesepakatan dengan Warner Music Korea untuk aktivitas grup pada 2022.

Kini ketujuh anggota GOT7 telah berkolaborasi dengan Kakao Entertainment untuk produksi album mendatang. "WINTER HEPTAGON" akan hadir di situs streaming pada Senin (20/1/2025).