The Script dan Hoobastank Siap Sapa Penggemar di Jakarta dan Surabaya

Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran band asal Irlandia The Script dalam rangkaian “Satellites World Tour 2025” makin dinantikan. Terutama dengan kehadiran band pembuka yang juga legendaris.

Hanya tersisa sepekan lagi sebelum band dengan deretan hits seperti "Hall of Fame," "Breakeven" dan "The Man Who Can’t Be Moved" ini menyambangi tak hanya satu, tapi dua kota besar di Indonesia, yaitu:

- Jakarta: Jumat, 14 Februari 2025, di ICE BSD City

- Surabaya: Minggu, 16 Februari 2025, di JATIM Expo

Dalam konser spektakuler ini, The Script juga akan membawakan lagu-lagu terbaru dari album “Satellites”, yang diyakini akan menciptakan momen emosional dan inspiratif bagi para penggemar.

Tak hanya itu, grup rock asal Amerika, Hoobastank, akan turut memanaskan panggung lewat karya-karya andalannya seperti “The Reason,” “Crawling in the Dark,” dan “Running Away.”

Berdasarkan survei yang diadakan Otello Asia, juga menunjukan bahwa 95% responden menilai kehadiran Hoobastank sebagai band pembuka akan membuat suasana konser makin meriah dan menjadi nilai tambah untuk segera membeli tiket.

Selain penampilan Hoobastank, promotor juga menambahkan kategori baru untuk konser di Jakarta dengan harga yang terjangkau.

Pihak penyelenggara Color Asia Live dan Otello Asia menghadirkan Kategori Festival B dengan harga spesial Rp550.000. Namun, harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya administrasi.

Kategori ini menjadi pilihan tepat bagi penonton yang ingin merasakan suasana konser di area festival dengan harga yang lebih ramah di kantong.

Tiketnya untuk seluruh kategori masih bisa diakses melalui www.thescriptindonesia2025.com.

Dengan reputasi penampilan panggung yang enerjik dan daftar lagu emosional yang meraih beragam penghargaan, The Script dijamin akan menghadirkan momen istimewa bagi para penggemar.

Sementara itu, Hoobastank siap memanaskan suasana sebelum The Script mengguncang panggung, menciptakan konser yang epik dan sayang untuk dilewatkan.