Simak Ragam Promo Jelang Ramadan dari Ikea hingga Guardian

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang ramadan 2025, banyak brand yang menawarkan promo spesial untuk para pelanggannya.

Penawaran itu salah satunya ditawarkan Guardian dan Ikea brand di bawah DFI Nusantara yang memberikan promo dan program spesial.

Head of Marketing Guardian Indonesia Marvin Tarigan mengatakan Guardian menawarkan beragam promo dan fasilitas layanan salah satunya pelayanan health check.

"Kita ada program khusus, seperti diskon hingga 30% dan hadiah tas yang didesain khsus setiap pembelian dengan nominal tertentu," ujar Malvin.

Sementara itu, IKEA menawarkan produk yang sesuai kebutuhan dan momentum ramadan.

"Ada banyak promo, setiap hari yang berbeda-beda penawarannya," jelas Ririn Basuki, PR & Communication Manager IKEA Indonesia.

Selain itu, katanya, di IKEA juga ada promo setiap hari Rabu dan akhir pekan promo buy one get one untuk pembeli.

"Ramadan adalah saat yang penuh makna untuk berkumpul bersama keluarga. Di IKEA, kami ingin membantu pelanggan memperindah rumah mereka dengan harga yang terjangkau, sehingga mereka dapat menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Dengan berbagai penawaran spesial dan promo yang kami hadirkan, kami berharap dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik, sekaligus membawa kegembiraan dan kenyamanan di setiap sudut rumah pelanggan selama bulan suci dan Idul Fitri.” ujar Ririn Basuki, PR & Communication Manager IKEA Indonesia.

Diky Risbianto, Head of Communications and Corporate Affairs PT DFI Retail Nusantara Tbk. mengatakan penawaran produk kesehatan dan kecantikan dari Guardian, ataupun kebutuhan perabotan rumah tangga dari IKEA diharapkan dapat memperindah suasana rumah mereka untuk menyambut Ramadan dan Lebaran.

