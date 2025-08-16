Girl Band JKT48 Jadi Brand Ambassador Produk Camilan Dua Kelinci

Bisnis.com, JAKARTA - Girl Band JKT48 didapuk menjadi brand ambassador produsen produk kacang-kacangan merek Sukro Oven, PT Dua Kelinci.

Girl band Indonesia ini akan menjadi brand ambassador selama satu tahun ke depan, setelah kontrak ditandatangani. Adapun, kemungkinan perpanjangan kontrak masih terbuka lebar.

Dalam kerja sama ini, tagline yang diangkat adalah “Renyahnya Pecah, Gaslah Bareng JKT48!”.

Maknanya yakni menghadirkan semangat baru dari Sukro Oven melalui tampilan kemasan eksklusif, kehadiran maskot baru bernama Sukro-Kun, serta energi positif yang disalurkan JKT48 kepada para penggemarnya.

Deputy Marketing Director PT Dua Kelinci Emmanuel Dean menjelaskan alasan menggaet JKT48 menjadi Brand ambassador untuk mengejar pertumbuhan double digit di semester II tahun ini.

Target ini lebih tinggi dari hasil pertumbuhan di semester I yang hanya single digit.

Dia memaparkan, kenaikan target pertumbuhan tersebut karena kacang Sukro telah memiliki brand ambassador baru, yakni kelompok JKT48 pada Selasa (13/8). Kami berharap dengan kolaborasi bersama JKT48 penjualan kacang Sukro Oven bertumbuh pesat.

“Setelah JKT48 jadi Brand Ambassador Sukro Oven, kami akan melakukan berbagai promo dan aktivitas bersama JKT48 yang mempunyai banyak penggemar di seluruh Indonesia. Kami akan mendorong kegiatan engagement offline, selain aktivitas digital,” ujar Emmanuel.

Menurutnya, di kategori produk kacang-kacangan, produk Sukro termasuk leader-nya. Selain Sukron Oven, Dua Kelinci juga punya Sukro Goreng di produk FMCG kacang-kacangan.

Baca Juga Pertunjukan JKT48 di Mal Tentrem Semarang Belum Mengantongi Izin

JKT48 berada di bawah induk perusahaan PT Indonesia Musik Nusantara) adalah grup idola perempuan asal Indonesia yang dimiliki oleh IDN (di Indonesia) dan di bawah lisensi dari Superball (anak usaha dari Vernalossom, dari Jepang).

Dibentuk pada tahun 2011, grup ini merupakan grup saudari AKB48 yang pertama di luar Jepang dan mengadopsi konsep "idols you can meet (idola yang dapat Anda temui)", sebelum beralih menjadi "idols who will come to meet you (idola yang akan datang untuk menemui Anda)" pada bulan April 2018.

Grup ini membuka Teater mereka sendiri untuk mengadakan pertunjukan rutin dengan nama "Teater JKT48" yang terletak di lantai 4 pusat perbelanjaan fX Sudirman di Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada 8 September 2012, di mana para penggemar dapat menghadiri pertunjukan harian yang dapat berubah sewaktu-waktu pada saat ini.

Per 18 Agustus 2025 tengah malam, JKT48 memiliki 56 anggota, terdiri dari 35 anggota tetap dan 21 siswi pelatihan