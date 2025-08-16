Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Girl Band JKT48 Jadi Brand Ambassador Produk Camilan Dua Kelinci
Entertainment

Girl Band JKT48 Jadi Brand Ambassador Produk Camilan Dua Kelinci

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Sabtu, 16 Agustus 2025 - 16:25
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Girl Band JKT48 didapuk menjadi brand ambassador produsen produk kacang-kacangan merek Sukro Oven, PT Dua Kelinci.

Girl band Indonesia ini akan menjadi brand ambassador selama satu tahun ke depan, setelah kontrak ditandatangani. Adapun, kemungkinan perpanjangan kontrak masih terbuka lebar.

Dalam kerja sama ini, tagline yang diangkat adalah “Renyahnya Pecah, Gaslah Bareng JKT48!”.

Baca Juga Jadwal Konser Jakarta Fair 2025: Ada Juicy Luicy, Slank, JKT48 hingga Feast

Maknanya yakni menghadirkan semangat baru dari Sukro Oven melalui tampilan kemasan eksklusif, kehadiran maskot baru bernama Sukro-Kun, serta energi positif yang disalurkan JKT48 kepada para penggemarnya.

Deputy Marketing Director PT Dua Kelinci Emmanuel Dean menjelaskan alasan menggaet JKT48 menjadi Brand ambassador untuk mengejar pertumbuhan double digit di semester II tahun ini.

Target ini lebih tinggi dari hasil pertumbuhan di semester I yang hanya single digit.

Baca Juga Line Up Pestapora 2024 Hari Kedua: Bernadya, JKT48, Tipe-X, Vina Panduwinata

Dia memaparkan, kenaikan target pertumbuhan tersebut karena kacang Sukro telah memiliki brand ambassador baru, yakni kelompok JKT48 pada Selasa (13/8). Kami berharap dengan kolaborasi bersama JKT48 penjualan kacang Sukro Oven bertumbuh pesat.

“Setelah JKT48 jadi Brand Ambassador Sukro Oven, kami akan melakukan berbagai promo dan aktivitas bersama JKT48 yang mempunyai banyak penggemar di seluruh Indonesia. Kami akan mendorong kegiatan engagement offline, selain aktivitas digital,” ujar Emmanuel.

Menurutnya, di kategori produk kacang-kacangan, produk Sukro termasuk leader-nya. Selain Sukron Oven, Dua Kelinci juga punya Sukro Goreng di produk FMCG kacang-kacangan.

Baca Juga Pertunjukan JKT48 di Mal Tentrem Semarang Belum Mengantongi Izin

JKT48 berada di bawah induk perusahaan PT Indonesia Musik Nusantara) adalah grup idola perempuan asal Indonesia yang dimiliki oleh IDN (di Indonesia) dan di bawah lisensi dari Superball (anak usaha dari Vernalossom, dari Jepang).

Dibentuk pada tahun 2011, grup ini merupakan grup saudari AKB48 yang pertama di luar Jepang dan mengadopsi konsep "idols you can meet (idola yang dapat Anda temui)", sebelum beralih menjadi "idols who will come to meet you (idola yang akan datang untuk menemui Anda)" pada bulan April 2018.

Grup ini membuka Teater mereka sendiri untuk mengadakan pertunjukan rutin dengan nama "Teater JKT48" yang terletak di lantai 4 pusat perbelanjaan fX Sudirman di Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada 8 September 2012, di mana para penggemar dapat menghadiri pertunjukan harian yang dapat berubah sewaktu-waktu pada saat ini.

Per 18 Agustus 2025 tengah malam, JKT48 memiliki 56 anggota, terdiri dari 35 anggota tetap dan 21 siswi pelatihan

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Pertunjukan JKT48 di Mal Tentrem Semarang Belum Mengantongi Izin
Kabar Jateng & DIY

Pertunjukan JKT48 di Mal Tentrem Semarang Belum Mengantongi Izin

2 tahun yang lalu
Hari Ini Ada JKT48 di IIMS 2023, Cek Harga dan Cara Beli Tiketnya
Mobil

Hari Ini Ada JKT48 di IIMS 2023, Cek Harga dan Cara Beli Tiketnya

2 tahun yang lalu
Dari Dewa 19 hingga Sheila On 7, Ini Deretan Konser Musik yang Tiketnya Terjual 'Sekejap'
Entertainment

Dari Dewa 19 hingga Sheila On 7, Ini Deretan Konser Musik yang Tiketnya Terjual 'Sekejap'

2 tahun yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Seabad Pramoedya Ananta Toer, Pentas "Bunga Penutup Abad" Kembali Hadir
Entertainment

Seabad Pramoedya Ananta Toer, Pentas "Bunga Penutup Abad" Kembali Hadir

2 jam yang lalu
Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape
Info Travel

Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape

2 jam yang lalu
Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025
Entertainment

Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

9 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Singapura Tegas Larang Vaping, Dianggap Sebagai Penyalahgunaan Narkoba

2

Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

3

Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape

4

Seabad Pramoedya Ananta Toer, Pentas "Bunga Penutup Abad" Kembali Hadir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro