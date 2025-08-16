Deretan Destinasi Pilihan Terbaik di Penang, Bukan Cuma Buat Wisata Medis

Bisnis.com, JAKARTA - Selama ini, Penang Malaysia dikenal sebagai tempat untuk berobat bagi orang Indonesia, terutama masyarakat Medan.

Pada 2024, Penang menerima 453.600 wisatawan medis internasional, banyak di antaranya berasal dari Indonesia. Institusi medis Penang diakui secara internasional atas keunggulannya dalam bidang kardiologi, onkologi, fertilitas, perawatan mata, dan lainnya.

Program AirAsia Boarding Pass Privileges (BPP), berlaku 1 September 2025 hingga 31 Agustus 2026, semakin mendukung wisatawan mancanegara dengan memberikan potongan harga untuk paket pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Penang yang berpartisipasi.

Namun, di luar wisata medisnya yang sukses, ada banyak juga destinasi wisata yang bisa dikunjungi di Penang.

YB Wong Hon Wai, Anggota Dewan Eksekutif Negara Bagian Penang untuk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan wisata di Penang menawarkan wisata warisan budaya, kreativitas, kesehatan, dan gaya hidup berpadu.

"Kami hadir tidak hanya untuk mempromosikan Penang sebagai destinasi, tetapi juga untuk membagikan kisah yang lebih mendalam, tentang sebuah tempat di mana warisan budaya, kreativitas, kesehatan, dan gaya hidup berpadu,” ujar YB Wong dalam acara “Not The Penang You Know” yang digelar kerja sama antara Penang Global Tourism (PGT) dengan ASTINDO (Asosiasi Travel Agent Indonesia).

Dia mengatakan saat ini jumlah wisatawan Indonesia di Penang juga meningkat dibandingkan tahun lalu.

Dari Januari-Juni 2025, Penang menerima 192.823 wisatawan asal Indonesia, meningkat 2,07% dibandingkan periode yang sama pada 2024. Tren positif ini didukung oleh konektivitas udara yang kuat dari layanan maskapai.

Konektivitas yang nyaman ini, katanya, menjadikan Penang pilihan menarik untuk liburan akhir pekan, perjalanan medis, serta kunjungan bisnis atau pendidikan.

Pauline Suharno, Ketua Umum DPP ASTINDO mengatakan, wisata di Penang bisa untuk medis dan juga liburan keluarga.

Travel yang menawarkan wisata ke Medan juga bisa menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

"Semisal ada keluarga yang ingin berobat, maka yang mengantarkan bisa liburan juga," ujarnya.

Berikut deretan wisata pilihan di Penang

Penang terus memperkaya penawaran pariwisatanya dengan beragam atraksi dan pengalaman baru:

* Penang Waterfront Convention Centre (PWCC) - Pusat MICE berteknologi canggih yang akan menjadi magnet bagi konferensi dan acara regional

* George Town - Situs Warisan Dunia UNESCO yang terkenal dengan arsitektur, seni jalanan, dan budaya lokalnya

* Penang Hill - Cagar Biosfer UNESCO pertama di Malaysia

* ESCAPE Theme Park - Rumah bagi seluncuran air tabung terpanjang di dunia

* Kuliner jalanan dan restoran berpredikat Michelin

* Ferringhi Bay - Kawasan tepi pantai yang diperbarui dengan kafe-kafe hidup, pasar malam, dan suasana pesisir yang menawan

* Bertam Resort & Water Park - Destinasi ramah keluarga baru di Seberang Perai

* Penang River Cruise - Tur air bersejarah yang menawarkan cara baru menikmati George Town

* Penang History Gallery - Museum yang diperbarui untuk merayakan warisan multikultural Penang



Kegiatan ini juga menjadi langkah awal menuju Visit Malaysia 2026, di mana Penang siap menjadi salah satu destinasi unggulan. Sorotan utama meliputi:

* George Town Festival

* Musim durian menampilkan Musang King dan Black Thorn

* Spa dan wisata kebugaran

* Wisata alam dan warisan di pulau maupun daratan utama



