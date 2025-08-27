Ini 5 Penyebab Utama Perut Buncit dan Cara Mengatasinya

Bisnis.com, JAKARTA - Lemak perut merupakan salah satu penyakit yang berbahaya bagi kesehatan sekaligus mengganggu penampilan.

Dilansir dari timesofindia, Dr. Alok Chopra, MD, MBBS, Konsultan Kardiologi dan Kedokteran Fungsional, mengatakan ada lima alasan yang sering diabaikan yang menjelaskan mengapa bisa terjadi lemak perut.

Berikut 5 penyebab perut buncit

1. Hidangan Kaya Karbohidrat

Dr. Chopra menyoroti bagaimana memulai hari dengan roti, makan nasi untuk makan siang, dan roti untuk makan malam justru menumpuk karbohidrat tanpa disadari. Ketika tubuh menerima karbohidrat berlebih, tubuh dengan cepat mengubahnya menjadi glukosa. Masalahnya? Jika glukosa tersebut tidak dibakar, ia akan disimpan, sebagian besar di sekitar perut. Yang membuatnya rumit adalah pola ini terasa "normal" di rumah tangga India, tetapi tubuh menganggapnya sebagai makan berlebihan yang terus-menerus.

2. Makanan Olahan dan Overdosis Susu

Makanan olahan menghilangkan serat dan membebani tubuh dengan biji-bijian olahan, yang bertindak seperti gula. Hal ini memperlambat pencernaan, meningkatkan keinginan makan, dan mendorong penyimpanan lemak. Ditambah lagi dengan kecenderungan orang India untuk mengonsumsi susu beberapa kali sehari, susu, paneer, dadih, dan hal ini menciptakan kelebihan kalori yang tidak dibutuhkan tubuh. Dr. Chopra menyarankan untuk membatasi asupan susu menjadi sekali sehari sambil berfokus pada buah-buahan utuh, sayuran, dan biji-bijian kaya serat untuk mendukung pencernaan yang lebih baik dan pengurangan lemak perut.

3. Genetika

Meskipun gen menentukan bagaimana tubuh cenderung menyimpan lemak, pilihan gaya hidup menentukan apakah gen tersebut diekspresikan atau dibungkam. Orang-orang dari keluarga dengan riwayat pinggang yang lebih besar sering kali menyerah dini, karena percaya bahwa perubahan itu mustahil. Namun penelitian menunjukkan bahwa koreksi pola makan yang konsisten, manajemen stres, dan olahraga yang terarah dapat mengesampingkan kecenderungan genetik. Singkatnya, silsilah keluarga mungkin menjelaskan titik awalnya, tetapi tidak menentukan hasilnya.

4. Stres, tidur, dan pemicu perut buncit yang tak terlihat

Stres mengubah kimia tubuh. Jam kerja yang panjang, makan karena emosi, dan kurang tidur meningkatkan kortisol (hormon stres). Kortisol tidak hanya membuat seseorang merasa gelisah, tetapi juga memberi sinyal pada tubuh untuk menyimpan lemak, terutama di sekitar perut. Hal ini menjelaskan mengapa bahkan setelah makan sehat, banyak orang masih merasakan perut buncit yang membandel jika kurang tidur atau pikiran terus-menerus berpacu.

5. Kurang olahraga

Berjalan santai memang bermanfaat, tetapi tidak cukup intens untuk membakar lemak visceral, jenis lemak berbahaya di sekitar perut. Dr. Chopra menunjukkan bagaimana orang telah berjalan di taman yang sama selama 20 tahun, tetapi perut mereka tidak kunjung mengecil. Untuk menghilangkan lemak, tubuh membutuhkan kardio yang meningkatkan detak jantung, seperti jalan cepat, joging, atau bersepeda, setidaknya 40 menit sehari. Jalan santai saja tidak akan cukup; lemak membutuhkan gerakan yang membuat tubuh berkeringat.