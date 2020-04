Glenn Fredly Meninggal, Ini Pesan Duka BCL

Bisnis.com, JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) mengungkapkan 2020, merupakan tahun yang berbeda dengan tahun sebelum. Sebab, banyak banyak kabar duka.

Pada Selasa (18/2/2020), BCL kehilangan suaminya yakni Ashraf Sinclair akibat serangan jantung. Bak petir di siang bolong, kepergian Ashraf memberikan pukulan yang sangat mendalam bagi istri dan anaknya, Noah Sinclair.

Ashraf Daniel Bin Mohamed Sinclair lahir di London, Inggris, pada 18 September 1979. Ashraf dikenal sebagai aktor, pembawa acara, sekaligus model berkebangsaan Malaysia.

Di negara asalnya, Ashraf dikenal ketika membawakan acara Box Office yang tayang di ntv7. Ashraf kemudian berperan dalam film layar lebar "Gol & Gincu" pada medio 2005, serta serial dengan judul yang sama.

Kisah cintanya dengan Bunga Citra Lestari dimulai dari ketidaksengajaan. Saat itu, wanita yang akrab disapa BCL tengah populer dengan lagu "Sunny" hendak diwawancarai sebuah program televisi Malaysia. Ashraf saat itu hadir sebagai pengganti pembawa acara.

Ashraf juga sempat bermain dalam sejumlah sinetron dan membintangi film komedi "Saus Kacang" di tahun 2008 yang juga mempertemukannya dengan Bunga Citra Lestari.

Sejak saat itulah, keduanya berkenalan dan benih cinta mulai tumbuh.Meski berbeda kewarganegaraan, namun akhirnya mereka disatukan dalam ikatan janji suci.

Adapun Ashraf meningal pada usia 40 tahun. Sebelum meninggal, Ashraf Daniel Bin Mohamed Sinclair dikenal sebagai aktor, pembawa acara, sekaligus model berkebangsaan Malaysia.

Di negara asalnya, Ashraf dikenal ketika membawakan acara Box Office yang tayang di ntv7. Ashraf kemudian berperan dalam film layar lebar "Gol & Gincu" pada medio 2005, serta serial dengan judul yang sama.

Kisah cintanya dengan Bunga Citra Lestari dimulai dari ketidaksengajaan. Saat itu, wanita yang akrab disapa BCL tengah populer dengan lagu "Sunny" hendak diwawancarai sebuah program televisi Malaysia. Ashraf saat itu hadir sebagai pengganti pembawa acara.

Ashraf juga sempat bermain dalam sejumlah sinetron dan membintangi film komedi "Saus Kacang" di tahun 2008 yang juga mempertemukannya dengan Bunga Citra Lestari.

Sejak saat itulah, keduanya berkenalan dan benih cinta mulai tumbuh. Meski berbeda kewarganegaraan, tetapi akhirnya mereka disatukan dalam ikatan janji suci.

Pada 8 November 2008, Ashraf dan BCL menikah. Meskipun Ashraf telah meninggal, BCL dan Noah tetap menyimpan kenangan suka bersama Ashraf.

Dalam Instagram, BCL mengungkapkan 2020 adalah tahun yang penuh dengan duka. Sebab, banyak sekali orang-orang baik yang meninggal dunia.

Dengan mengundung gambar berwarna hitam, BCL menyematkan pesan agar setiap orang selalu memberikan kasih dengan orang-orang yang dicintai setiap waktu, karena waktu sangatlah berharga.

"So many losses.. 2020 memang berbeda.. Lets take care of each other.. Lets love each other.. Nikmati moment yang dipunya.. Mencintai.. Memberikan kasih dengan orang yg dicinta.. Karena kita tahu, waktu sangatlah berharga.. Love, BCL."