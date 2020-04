Pangeran William dan Kate Middleton Fokus Lawan Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Kate Middleton dan Pangeran William melakukan peran mereka dalam perang melawan pandemi virus corona.

Pasangan kerajaan itu membuat pengumuman penting mengenai organisasi amal mereka, Royal Foundation of The Duke dan Duchess of Cambridge, di situs web mereka, dengan mengatakan mereka “akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mendukung mereka yang berada di garis depan dalam menanggapi COVID-19 di Inggris”.

Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan fokus pada pekerjaan untuk memberikan dukungan kepada responden garis depan dan keluarga mereka, mempromosikan amal mereka dengan membantu kebutuhan kesehatan mental untuk petugas kesehatan dan orang-orang yang mereka cintai.

Beranda situs web juga telah diubah untuk mencerminkan fokus baru mereka, menunjukkan foto-foto dari kunjungan pasangan ke pusat panggilan yang dijalankan oleh London Ambulance Service pada 20 Maret.

Kate dan Pangeran William telah menunjukkan dukungan mereka untuk pekerja darurat, termasuk tamasya terakhir mereka secara langsung ke call center. Mereka mengikuti saran tentang menjaga jarak sosial selama jalan-jalan, menghindari jabat tangan dan tinggal terpisah dari staf.

Ketika menjadi tamasya kerajaan umum harus dibatalkan, Kate dan William bergabung dengan gerakan untuk bekerja dari rumah. Mereka tetap berhubungan dengan organisasi utama mereka melalui media sosial, panggilan telepon dan obrolan video.

Pasangan itu melakukan kunjungan kerajaan pertama mereka melalui video chat ketika mereka menelepon sebuah sekolah di Inggris utara di mana anak-anak pekerja penting seperti staf kesehatan dan anggota layanan darurat sedang diajar dan dirawat.

Kate dan Pangeran William duduk berdampingan saat mereka berbicara dengan staf dan anak-anak di Casterton Primary Academy di Burnley, Lancashire - dan bahkan dapat melihat proyek seni dan kerajinan dalam perayaan Paskah.

Tiga anak Kate dan William - Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis bahkan terlibat. Anak-anak membuat penampilan mengejutkan di halaman media sosial pasangan itu pada 26 Maret, dengan antusias bertepuk tangan untuk semua yang membantu pasien yang terkena virus corona ketika mereka bergabung dalam inisiatif tagar viral di tengah pandemi.

"Kepada semua dokter, perawat, perawat, dokter, apoteker, sukarelawan, dan staf NHS lainnya yang bekerja tanpa lelah untuk membantu mereka yang terkena dampak # COVID19: terima kasih," video itu diberi judul, bersama dengan tagar #ClapForOurCarers, #ClapForCarers, # Terima Kasih, Anda dan #ClapForNHS,” dikutip dari People.com, Rabu (15/4/2020)

Pangeran Louis berdiri di antara kakak-kakaknya dan dengan manis melirik mereka berdua saat mereka semua bertepuk tangan secara serempak. George dan Charlotte tersenyum sepanjang klip.