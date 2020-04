Ini Cara Menjaga Kesehatan Fisik Sambil Berdonasi

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan DNC Compassion At Work menggelar Lean on Me Run/Walk, yaitu kegiatan lomba lari virtual. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan pembatasan sosial.

Peserta dapat berlari di rumah dengan alat treadmills atau berjalan di pekarangan rumah. DNC Compassion At Work adalah yayasan yang ditangani oleh Firma Hukum Hendra Soenardi.

DNC sendiri fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak melalui psikoedukasi. Karena itu, Lean on Me Run/Walk dapat menjadi wadah edukasi untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan psikis pada masa pandemi.

Baca Juga : Tips Puasa, Sayur dan Buah Beku Solusi Cadangan Gizi di Tengah Pandemi

Ketua DNC Compassion At Work Lidia Wati mengatakan, kesehatan fisik dan psikis selama masa pandemi Covid-19 harus tetap dijaga. Karena itu, digelar Lean on Me Run/Walk. Menurut Lidia, cukup banyak masyarakat yang sulit menyesuaikan diri saat harus berdiam di rumah.

“Kami melihat banyak orang yang merasa tertekan karena tiba-tiba harus mengubah gaya hidupnya, seperti bekerja atau belajar dari rumah. Contohnya, orang tua yang harus mengajar anak sambil tetap bekerja di rumah atau anak-anak yang biasanya berinteraksi secara langsung dengan teman-teman di sekolah harus belajar secara online,” tulis Lidia Wati dalam keterangan resmi, Jumat (24/3/2020).

Melalui kegiatan berlari, hormon endorfin atau yang sering disebut hormon bahagia akan tercipta sekaligus bisa mengurangi stres yang dirasakan. Selain menjaga kesehatan, berlari bersama anggota keluarga dapat menjadi kesempatan kita bonding dengan keluarga.

Baca Juga : Dokter Leo, Artificial Intelligence yang Bisa Mendiagnosa 600 Gejala Jenis Penyakit

Lean on Me Run/Walk sudah digelar untuk jarak 5K pada 19 April lalu dan diikuti oleh 106 peserta. Sedangkan untuk nomor 10K akan digelar pada 25 – 26 April sampai pukul 23.59 WIB. Pendaftaran bisa dilakukan sampai 24 April di https://bit.ly/3aq55d1 (Gratis)

Selain nomor 5K dan 10K masih ada perlombaan lari virtual 21K yang digelar pada 2 Mei serta 42K yang waktu penyelenggaraan masih belum ditentukan. Ada aturan yang harus dipenuhi untuk ikut Lean on Me Run/Walk antara lain peserta bisa berlari di treadmills atau di sekitar rumah tetapi tetap harus menjaga jarak sesuai aturan PSBB.

Selain itu, peserta tidak harus menyelesaikan nomor yang diikuti dalam satu kali tahap. Peserta bisa istirahat dulu, makan, minum atau mandi asalkan bisa menyelesaikan sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Nantinya, semua peserta harus mengunggah hasil lari ke tautan https://bit.ly/3btQoqL atau email ke info@leanonmerun.com.

Baca Juga : Bagaimana Berkumur yang Benar Saat Puasa?

DNC Compassion At Work akan memberikan donasi senilai Rp25.000 tiap peserta berlari mencapai 5 km untuk nomor 5K, dan Rp100.000 tiap peserta berlari mencapai 10 km untuk nomor 10K sampai batas maksimum Rp20 juta.

Para peserta juga dapat melakukan donasi. Lidia menargetkan, dana yang didapat dari kegiatan Lean on Me Run/Walk dapat mencapai Rp100 juta hingga Mei nanti. Dana yang terkumpul akan diberikan melalui gerakan #BagiAsa kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Gerakan #BagiAsa yang merupakan kolaborasi empat media yaitu Katadata, Bisnis Indonesia, SWA dan KBR. Dalam pelaksanaannya, gerakan #BagiAsa bekerja sama dengan Foodbank of Indonesia (FoI), Accelerice, dan Firma Hukum Hendra Soenardi.

Inisiatif #BagiAsa muncul dari keprihatinan terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat kurang mampu akibat pandemi dan tenaga medis yang perlu melindungi diri dari tertular Covid-19.

Katadata, Bisnis Indonesia, SWA dan KBR akan mengampanyekan dan memublikasikan gerakan tersebut melalui platform media sosial masing-masing. Individu atau korporat yang ingin menyalurkan bantuan dapat mengirimkannya melalui rekening Yayasan Lumbung Pangan Indonesia di BNI: 2005202055.