Sambut Ramadan, Dewi Sandra Berbagi Pengalaman Saat Hijrah

Bisnis.com, JAKARTA - Aktris Dewi Sandra menceritakan soal pengalamannya berhijrah dan memperdalam ilmu agama selama tujuh tahun belakangan.

Melalui video wawancara yang diunggah di akun YouTube Luna Maya, Jumat, Dewi Sandra menceritakan awal keputusannya untuk mulai memperdalam ilmu agama.

"Waktu aku mulai berkontemplasi sebenarnya waktu aku lagi protes-protesnya, dengan Tuhan, dengan keadaan. Akhirnya aku berusaha mencari dengan belajar. Apa si kok ada orang yang tenang, semua masalah ada solusinya, coba jelasin ke gue gimana," kata Dewi Sandra.

Dewi Sandra mengaku saat itu sangat sulit baginya untuk mendapatkan jawaban atas segala permasalahan yang dialaminya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan guru yang tepat dan membimbingnya ke arah kebaikan.

"Ini susah banget, gue belajar, pas ketemu guru yang tepat itu, penting banget. Apa yang dikasih ilmu-ilmunya yang dibutuhkan. Ya uda semakin 'oh iya'," ujarnya.

Namun, Dewi Sandra mengaku bahwa proses mendapatkan guru spiritual yang benar-benar tepat dan menjawab semua pertanyaannya tidaklah mudah.

"Believe it or not, you know there's a really good quote yang gue sepakat 'seorang murid itu enggak akan mendapat jawaban sampai dia siap'. Lo mau ketemu guru sebanyak apa pun kalau hati enggak siap, ilmunya enggak masuk," terangnya.

Dewi Sandra pun menyadari bahwa permasalahan utamanya terletak pada kesiapan hatinya untuk menerima segalanya dengan ikhlas.

"Belajar agama lo harus zero banget. Harus bikin diri lo bego, lemah, zero. Ketika punya pemahaman lo akan berdebat, gue melewati fase itu ya. So i went through five years my hijrah kayak gitu, dari satu guru ke guru lainnya," jelas Dewi Sandra.

"Akhirnya dapet satu guru yang cocok, cara menyampaikannya benar, ilmunya tepat. Yang gue pelajarin dari guru ini, ketika lo minta sesuatu yang berhubungan sama agama, lo harus minta. You have to asked for it. spesifically dalam doa," imbuhnya.

