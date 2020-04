A World of Married Couple, Drama Korea Terpopuler di Viu

Bisnis.com, JAKARTA - Drama asal Korea Selatan, "A World of Married Couple" menjadi drama yang paling banyak ditonton di layanan streaming video OTT, Viu, pekan demi pekan.

Drama yang diproduksi JTBC ini ditonton lebih dari 55 persen penonton Viu di Asia sejak awal pemutarannya pada 27 Maret 2020.

“Kami telah melihat peningkatan tajam dalam unique viewers kami yang mencerminkan peningkatan jumlah penonton untuk serial dari Korea Selatan. Kami terdorong untuk melihat bahwa begitu banyak pemirsa kami menikmatinya dan merespons dengan antusias," kata Chief Content Officer Viu, Virginia Lim dalam siaran persnya, Jumat (24/4/2020).

Di Korea Selatan, episode pertama "A World of Married Couple" mencatat 6,26 persen viewership, melampaui semua peringkat viewership episode pertama lain dari drama-drama JTBC, menurut Nielsen Korea.

Angka ini 20 persen lebih tinggi dari produksi populer lain JTBC, salah satunya "Itaewon Class", yang meraih 4,98 persen saat mulai ditayangkan.

Minggu demi minggu, "A World of Married Couple" juga terus melampaui rating mingguan "Itaewon Class", menjadikannya drama berperingkat tertinggi kedua dalam sejarah JTBC, setelah drama "Sky Castle" - drama Korea Selatan dengan rating tertinggi dalam sejarah televisi kabel.

Rating drama ini tercatat pernah menembus 20 persen untuk pertama kalinya dalam akhir pekan terakhir di Korea Selatan.

"A World of Married Couple" berkisah tentang seorang dokter sukses, diperankan oleh aktris Kim Hee-ae, yang menjalani kehidupan yang tampaknya ideal, sampai suaminya, yang diperankan aktor Park Hae-joon, mulai berperilaku aneh. Kehidupan sempurna mereka pun mulai terancam.

Drama ini ditayangkan delapan jam setelah disiarkan di Korea Selatan, dengan subtitle dalam enam bahasa antara lain Bahasa Mandarin Tradisional, Simplified Chinese, Inggris, Thailand, Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, dan Burma yang tersedia di Viu di Hong Kong, Singapura, Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia dan Myanmar.

"Kami akan terus menghadirkan pertunjukan-pertunjukan hebat bagi Viuers kami dengan menawarkan judul-judul yang paling banyak disiarkan secara simulcast dan koleksi terbesar dari konten Korea," kata Virginia.

Rencananya, Viu akan merilis konten Korea Selatan lainnya dalam beberapa bulan mendatang, termasuk serial drama "When My Love Blooms", "Oh My Baby", "Kkondae Intern", "Good Casting", "Fix You", dan variety show "Road to Kingdom".

