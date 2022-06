Melalui Spider-Man dan Euphoria, Zendaya Borong Penghargaan MTV

Bisnis.com, SOLO - Zendaya sukses membawa pulang penghargaan MTV Movie dan TV Awards pada Minggu (5/6/2022).

Penghargaan itu didapatkannya melalui serial TV Euphoria dan film Spider-Man: No Way Home.

Dikutip dari AFP, penghargaan yang didasari voting daring publik ini menegaskan popularitas yang dimiliki oleh mantan bintang Disney ini.

Aktris 25 tahun ini memenangi penampilan terbaik dalam "Euphoria" yang juga membawa pulang penghargaan "best fight" dan kategori baru "hookup" terbaik.

Zendaya dan Tom Holland kemudian diberi penghargaan 'penampilan terbaik' melalui "Spider-Man: No Way Home" yang dinobatkan sebagai film terbaik.

Bukan cuma Zendaya, Jennifer Lopez juga memenangkan kategori lagu terbaik "On My Way (Marry Me)". Sementara Olivia Rodrigo membawa pulang penghargaan musik dokumenter terbaik "Olivia Rodrigo: driving home 2 u".

Kemudian ada Daniel Radcliffe yang kariernya melesat sejak membintangi "Harry Potter" memenangi penghargaan penjahat terbaik untuk film komedi "The Lost City".

