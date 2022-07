Film One Piece: Red Bakal Tayang di Bioskop Tahun Ini?

Bisnis.com, JAKARTA - Film One Piece: Red dikabarkan bakal segera tayang di bioskop Indonesia tahun ini. Film One Piece ke-15 ini jelas sangat dinantikan oleh para penggemar.

Sebelumnya, film ini diumumkan tengah dalam tahap produksi pada perayaan episode ke-1000 One Piece. Banyak pihak yang yakin bahwa One Piece: Red bakal tayang di tahun ini karena beberapa alasan. Diantaranya, perilisan ulang film-film One Piece seri sebelumnya yang dianggap jadi sinyal kuat bahwa Film ke-15 akan segera tayang.

Ditambah lagi, mengingat bahwa tahun ini merupakan peringatan 25 tahun One Piece karya Eiichiro Oda, cukup mudah rasanya untuk menerka pola perilisan film baru yang akan tayang dalam rangka memperingati peristiwa tersebut.

Lantas, akan menceritakan apa film One Piece: Red?

Plot utama One Piece: Red belum terungkap sepenuhnya, tetapi teaser singkat yang didapat oleh para penggemar selama pengumumannya memberikan informasi yang dirasa cukup untuk menerka gambaran film itu secara umum. Seperti yang sering terlihat di film One Piece, sepertinya bajak laut topi jerami akan pergi ke sebuah acara.

Kali ini, tampaknya bajak laut topi jerami bakal sambangi sebuah festival musik. Dari poster yang dibagikan CBI Pictures, tampak Uta yang merupakan putri dari Akagami no Shanks tengah bernyanyi. Nantinya, Uta akan melakukan perjalanan dengan Monkey D. Luffy menuju festival musik tersebut yang bertempat di pulau Elegia.

Dikabarkan bahwa Shanks si Rambut Merah yang misterius akan terlibat dalam film ini untuk pertama kalinya. Bekas luka Shanks terlihat di D di logo judul, dan Eiichiro Oda juga kemudian mengkonfirmasi kehadirannya di film One Piece: Red.

Siapa saja yang berada dibalik Film One Piece: Red?

Pertanyaan terbesar yang dimiliki penggemar saat menyambut datangnya film One Piece: Red adalah, apakah Oda akan terlibat di dalamnya atau tidak. Dilansir dari gamerant.com, Eiichiro Oda dikonfirmasi akan terlibat dalam pembuatan film One Piece: Red. Eiichiro Oda akan menjadi produser dan supervisor film.

Selain Oda, staf One Piece Film: Red lainnya tentu sangat mengesankan. Goro Taniguchi juga dikabarkan akan berperan sebagai sutradara film tersebut. Taniguchi sebelumnya telah banyak bekerja di Code Geass dan terakhir menjabat sebagai Direktur dan artis Storyboard untuk Code Geass: Lelouch of the Resurrection. Yang tak kalah menarik, Taniguchi bukanlah orang asing di dunia Eiichiro Oda dan sebelumnya telah mengerjakan One Piece spesial pertama, "One Piece: Defeat The Pirate Ganzak."

Sementara itu, penulis One Piece: Red sendiri adalah Tsutomu Kuroiwa, yang juga memegang peran yang sama di One Piece Film: Gold dan spesialnya, One Piece: Heart of Gold.

Kapan Film One Piece: Red Akan Dirilis?

One Piece Film: Red akan dirilis di Jepang pada 6 Agustus 2022. Namun, tanggal rilis internasional untuk film ini belum diketahui. Hanya saja, para penggemar berharap bahwa rilis international film ini tidak terlalu jauh dari tanggal rilis pertamanya di Jepang.

