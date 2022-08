Ini 4 Sayuran Terbaik agar Kulit Awet Muda

Bisnis.com, JAKARTA - Penuaan mungkin tidak dapat dihindari, tetapi ada cara untuk membantu kulit kamu terlihat awet muda dengan nutrisi yang tepat.

Meningkatkan kualitas kulit dimulai dengan pilihan gaya hidup sehat seperti tidur cukup, mengurangi alkohol, makan banyak buah dan sayuran, serta berolahraga secara teratur.

Faktanya, kulit kita adalah organ yang terus beregenerasi dan menumbuhkan sel-sel baru.

Dengan pilihan nutrisi yang sehat, kamu benar-benar dapat meningkatkan kesehatan kulit Anda dari waktu ke waktu!

Beberapa nutrisi terbaik untuk meningkatkan kesehatan kulit dan mencegah penuaan adalah vitamin C, vitamin A, seng, dan antioksidan.

Dilansir dari Eat This pada Minggu (7/8/2022), ini daftar sayuran yang bisa bantu pertahankan kulit awet muda.

Baca Juga : Ini Manfaat dari Retinol di Skincare Wajah

Daftar 4 Sayuran Terbaik untuk Kulit Awet Muda



1. Paprika



Paprika kaya akan vitamin A dan C. Salah satu sumber vitamin C terkaya, paprika merah mengandung hampir 170 persen dari asupan vitamin C harian yang direkomendasikan.

Mendapatkan cukup vitamin C membantu dalam produksi kolagen, komponen membangun lapisan kulit baru yang sehat.

Kamu bisa potong-potong paprika menjadi bagian kecil untuk dinikmati sebagai camilan atau bahkan olahan masakan yang menggugah selera.



2. Brokoli





Jeruk terkenal karena kandungan vitamin C-nya, tetapi setengah mangkuk brokoli sebenarnya mengandung lebih banyak daripada kebanyakan buah jeruk! Brokoli juga merupakan sumber zinc (seng) dan lutein yang berkontribusi untuk kesehatan kulit.

Diketahui, seng adalah antioksidan yang membantu kulit sembuh dari cedera, termasuk kerusakan akibat sinar matahari. Sementara, lutein adalah jenis karotenoid seperti Vitamin A yang membantu meningkatkan elastisitas kulit dan melindungi dari paparan sinar matahari yang berbahaya.

3. Tomat

Kandungan tomat merupakan sumber vitamin yang dapat meningkatkan kesehatan kulit. Tomat adalah tambang emas nutrisi, dengan vitamin C dan lycopene (likopen) menjadi nutrisi paling padat dalam tomat.

Tomat segar memiliki lebih banyak vitamin C daripada yang dimasak, tetapi tomat yang dimasak sebenarnya melepaskan lebih banyak likopen, yang menawarkan sejumlah manfaat kesehatan kulit lainnya.

Diketahui, likopen adalah antioksidan yang membantu memperbaiki kerusakan kulit dan dapat menghaluskan perubahan tekstur kulit dari waktu ke waktu.

Kamu bisa sajikannya dalam salad dengan minyak zaitun, garam, merica, dan cuka untuk melawan usia.

4. Kubis Ungu

Kubis ungu mengandung Vitamin A, C, dan antosianin. Kandungan ini merupakan antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan kulit setelah kerusakan akibat sinar UV dari matahari.

Semangkuk kubis ungu mengandung lebih dari 50 persen asupan vitamin C harian yang direkomendasikan. Tanpa vitamin C yang cukup, produksi kolagen dalam tubuh akan menurun.

Diketahui, kolagen bertanggung jawab atas faktor elastisitas kulit yang membuat kulit tampak padat dan dapat berkontribusi pada tampilan yang lebih muda.

Uniknya, memasak sayuran hangat seperti kubis akan membuat ukurannya menyusut hampir setengahnya. Jadi, satu mangkuk kubis dengan cepat berkurang menjadi hanya setengah mangkok setelah dimasak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :