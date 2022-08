Mitos-mitos Seputar Vitamin C yang Dipercaya Orang

Bisnis.com, JAKARTA - Vitamin C atau asam askorbat, merupakan vitamin yang paling populer dari semua vitamin yang ada di dunia.

Banyak orang percaya dengan manfaat nutrisi penting bagi tubuh dari vitamin C.

Vitamin yang larut dalam air ini harus dikonsumsi setiap hari melalui makanan dan suplemen karena tubuh tidak dapat menyimpannya secara memadai.

Vitamin C digunakan oleh tubuh untuk mengendalikan infeksi, menyembuhkan luka. Hal ini juga diperlukan oleh tubuh untuk mempersiapkan kolagen, bagian penting dari jaringan ikat yang terdiri dari sistem saraf, tulang, tulang rawan, darah dan lain-lain. Vitamin C juga penting dalam pembuatan beberapa hormon dalam tubuh.

Pria dewasa harus mengonsumsi 90 mg vitamin C setiap hari dan wanita dewasa harus mengonsumsi 75 mg. Perokok perlu mengkonsumsi lebih banyak vitamin C daripada yang lain karena merokok menghabiskan kadar vitamin C dalam tubuh.

Karena segudang manfaat yang ditawarkannya, vitamin C banyak dikonsumsi baik dari segi makanan maupun sebagai suplemen, namun banyak mitos seputar vitamin C yang dipercaya orang.

Berikut beberapa mitos seputar vitamin ini yang mempengaruhi tingkat konsumsi vitamin:

1. Vitamin C adalah obat untuk flu biasa

Ini kemungkinan besar adalah mitos terbesar yang terkait dengan vitamin C, itulah sebabnya suplemen ini banyak dikonsumsi selama awal pandemi. Ketika COVID menjadi pandemi dan semua orang mengetahui gejalanya, orang-orang mulai mengonsumsi suplemen vitamin C yang dijual bebas tanpa berkonsultasi dengan dokter.

Vitamin C meningkatkan kekebalan tetapi tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa itu adalah obat untuk flu biasa.

2. Jeruk adalah sumber terbesar vitamin C

Tidak! Anehnya setiap buah atau sayuran yang terasa asam dianggap sebagai sumber vitamin C yang baik. Meskipun ini sebagian benar, faktanya paprika memiliki lebih banyak vitamin C daripada makanan yang terasa asam seperti jeruk dan lemon.

Jadi jika Anda ingin menambahkan lebih banyak vitamin C ke dalam diet Anda, jangan hanya mengandalkan buah jeruk, teliti lebih banyak dan sertakan berbagai buah dan sayuran kaya vitamin C ke dalam diet Anda.

3. Semakin banyak vitamin C yang Anda miliki, semakin baik kekebalan Anda

Ini tidak benar. Setiap vitamin berfungsi dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Vitamin bila dikonsumsi dalam jumlah berlebih menyebabkan toksisitas dalam tubuh.

Meskipun ada laporan yang lebih rendah tentang toksisitas vitamin C, konsumsi suplemen yang berlebihan dapat menyebabkan diare, peningkatan pembentukan batu ginjal. Ini juga dapat menyebabkan kondisi yang disebut hemochromatosis yang terjadi ketika ada kelebihan zat besi dalam darah.

4. Vitamin C hanya penting untuk imunitas

Tidak. Vitamin C memiliki beberapa fungsi lain di dalam tubuh. Ini bukan hanya penambah kekebalan. Vitamin C membantu dalam sintesis dopamin dan norepinefrin yang memainkan peran penting dalam mengendalikan fungsi otak dan juga mengatur suasana hati.

Ini juga mencegah kekurangan zat besi dalam tubuh dengan memfasilitasi penyerapan elemen.

5. Jika sehat, kamu tidak membutuhkan vitamin C"

Ini adalah masalah utama yang mendorong jumlah penyakit hari ini. Alih-alih pergi untuk pemeriksaan medis rutin, orang menilai kebutuhan tubuh mereka dari elemen tertentu berdasarkan penampilan mereka.

Seringkali suatu penyakit tidak menunjukkan gejalanya sampai terlambat. Vitamin adalah elemen penyumbang yang berfungsi setiap hari untuk menjaga sistem organ tetap berjalan.

Hanya tes medis yang dapat memastikan apakah tubuh Anda kekurangan vitamin C dan jika Anda memang membutuhkannya.

6. Suplemen vitamin C dapat membuat Anda kelebihan berat badan

Bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi, banyak orang berpikir bahwa mengonsumsi suplemen vitamin C secara berlebihan akan menumpuk dan menyebabkan peningkatan berat badan. Namun, ini adalah klaim palsu. Berat badan bisa meningkat karena beberapa faktor.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kadar vitamin C dalam tubuh berbanding terbalik dengan berat badan. "Individu dengan status vitamin C yang cukup mengoksidasi 30% lebih banyak lemak selama latihan olahraga sedang daripada individu dengan status vitamin C rendah; dengan demikian, individu yang kekurangan vitamin C mungkin lebih tahan terhadap kehilangan massa lemak," kata sebuah penelitian.

