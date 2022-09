Ini 20 Tebak-Tebakan Gombal yang Bisa Bikin Pasanganmu Salting

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bermain tebak-tebakan gombal lucu tentunya sudah tidak asing di masyarakat. Gombalan atau rayuan ini ternyata ampuh menjadi senjata untuk mencairkan suasana. Agar pasangan tidak marah, biasanya si pria akan menggombal seromantis atau selucu mungkin. Hingga nantinya si cewek tertawa karena suasana hati sudah membaik.

Permainan tebak-tebakan gombal juga bisa dilakukan untuk mencairkan suasana. Misalnya Ketika kamu dan pacarmu sedang bertengkar, tebak-tebakan gombal bisa membuat suasana pasangan atau gebetan kamu menjadi lebih baik lagi.

Berikut ini beberapa tebak-tebakan gombal yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Apa bedanya kamu sama monas?

Jawaban: monas milik pemerintah dan rakyat Indonesia, sedangkan kamu Cuma milik aku



2. Beb, kamu mau ga jadi yang nomor 2?

Jawaban: maksudnya jadi nomor 2 di urutan kartu keluarga kita nanti



3. Perang, perang apa yang bikin kita berdampingan?

Jawaban: perangkat alat sholat saat ijab Kabul nanti



4. Tahu nggak kenapa kita Cuma bisa lihat Pelangi setengah lingkaran?

Jawaban: karena setengahnya lagi ada di mata kamu



5. Apa bedanya kamu sama lukisan?

Jawaban: kalau lukisan makin lama makin antik, kalau kamu makin lama makin cantik



6. Bau apa yang paling sweet?

Jawaban: bau amis. Amis you so much



7. Kamu tau gak kenapa kamu sama bendera mirip?

Jawaban: soalnya bayang-bayangmu selalu berkibar di hatiku



8. Apa yang menyebabkan bintang jumlahnya berkurang dan tidak indah lagi?

Jawaban: karena bintang terindah ada di matamu



9. Apa perbedaan kamu dengan modem?

Jawaban: modem terhubung ke internet, kamu terhubung ke hatiku



10. Selain transfer data apa kegunaan Bluetooth yang paling penting?

Jawaban: transfer cintaku padamu



11. Kucing apa yang super romantis?

Jawaban: kucingta padamu



12. Kenapa kalau aku menghafal liatnya selalu keatas?

Jawaban: soalnya kalo merem langsung kebayang wajahmu



13. Kamu itu bagai Sheila 0n7 buah aku. Tahu ga kenapa?

Jawaban: karena kamu anugerah terindah yang pernah kumiliki



14. Ngemil apa yang paling enak?

Jawaban: ngemiliki kamu seutuhnya



15. Apa persamaan kamu sama ac?

Jawaban: sama-sama bikin sejuk



16. Apa bedanya kamu sama jarum jam?

Jawaban: kalau jarum muterin angka, kalo kamu puterin pikiran aku terus



17. Kuping, kuping apa yang menjadi impian?

Jawaban: kupingin milikin kamu



18. Tahu gak apa bedanya kamu sama tomcat?

Kalau tomcat melepuhkan kulit dengan racunnya, kalo kamu meluluhkan aku dengan cintamu



19. Tahu nggak kenapa aku divonis kena sakit jantung?

Jawaban: karena jantungku selalu berdetak lebih kencang kalo deket kamu



20. Kenapa sejak mengenalmu, bawaannya aku pengen belajar terus?

Jawaban: belajar menjadi yang terbaik untuk kamu

Itulah 20 tebak-tebakan gombal yang bisa kamu berikan kepada pasangan anda, semoga terhibur.

