Kisah Shahnaz Indira, Model Curvy asal Indonesia yang Tembus London Fashion Week

Bisnis.com, JAKARTA - Model asal Indonesia Shahnaz Indira sedang hangat dibicarakan di media sosial.

Pasalnya, model bertubuh berisi atau curvy ini sukses melakukan debut perdananya di London Fashion Week 2023.

Dalam runwaynya kali ini, Shahnaz membawakan koleksi dari Simone Rocha.

Dia memakai gaun dengan potongan bertumpuk tak beraturan dengan model bahu terbuka.

Gaun berwarna hitam itu, membuat penampilan Shahnaz terlihat elegan dan anggun.

Simone Rocha adalah seorang perancang busana Irlandia. Dia adalah putri perancang busana John Rocha, dan dilatih di National College of Art and Design, Dublin dan di Central Saint Martins, London.

Dia meluncurkan koleksi lulusannya pada tahun 2010 di Tate Modern dan di London Fashion Week.

Di akun instagramnya, Shahnaz mengungkapkan bahwa penampilannya ini bagaikan mimpi yang menjadi nyata.

"My heart was so full, will never forget this moment???? My first international debut for @simonerocha_ SS 2023 at @londonfashionweek," tulisnya.

Shahnaz adalah model yang memiliki tinggi badan 180 cm dan berat badan 88 kilogram.

Dia tergabung dalam model agensi IVY models Indonesia.

IVY Models adalah agensi model dan talenta yang berbasis di Jakarta. Didirikan oleh Arief Ointoe, seorang fotografer dengan gaya fotografi yang menonjol dan khas, pada Mei 2015.

Model IVY adalah montase anak muda masa kini. Sebuah montase wajah segar, individualitas dan keahlian, hiruk-pikuk indah di tengah tren generasi ini.

IVY Models bertujuan untuk mencapai tingkat karir tertinggi dalam hal mengelola model dan bakat kami dengan juga mengembangkan penampilan dan keterampilan mereka yang belum ditemukan untuk editorial, mode komersial, dan industri hiburan

