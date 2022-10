Lagu ini yang Bikin Ahmad Dhani Kepincut Vokal Ari Lasso

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Dewa 19 yang dibesut oleh Ahmad Dhani, sukses menjadi salah satu band ternama dan papan atas di Indonesia.

Ahmad Dhani adalah sosok yang menggaet Ari Lasso menjadi vokalis Dewa 19 yang pertama.

Perekrutan Ari Lasso menjadi pentolan Dewa 19 juga ternyata cukup unik.

Baca Juga : Ari Lasso Dikabarkan Sembuh dari Kanker, Kini Jalani Pemulihan di Rumah

Di channel youtube Vincent Desta, Ari Lasso bercerita ketika kali pertama Ahmad Dhani mengajaknya audisi.

"Dhani tiba-tiba nyuruh gw nyanyi hard to say i'm sorry, dan setelah itu tiba-tiba dia mengajak rekaman di Jakarta," ujar Ari Lasso.

Menurut Ari Lasso, itu adalah kehebatan Dhani bisa menilai suara orang. Padahal, menurut Ari, dulu ketika dia jaman SMA saat direkrut Dewa 19, karakter suaranya tidaklah favorit di Surabaya.

Baca Juga : Jalani Kemoterapi ke 3, Ari Lasso Kini Gundul Seperti Deddy Corbuzier

Pasalnya, saat ini genre musik yang tengah naik daun adalah rock dan metal.

"Saya juga bingung kenapa tiba-tiba Dhani bisa ajak saya langsung rekaman untuk jadi vokalis Dewa. Tapi kan Dhani sombong waktu itu bilang kalau bukan karena saya mau jadi apa Ari Lasso. Tapi saya juga bisa bilang tanpa gw jadi vokalis Dewa pertama, Dewa 19 tidak akan sebesar sekarang ini," ceritanya.

Ari juga berseloroh dengan mengatakan bahwa Dewa harus berterimakasih padanya, karena selepas kepergiannya dari band asal Surabaya itu, Dewa 19 menjadi lebih besar.

Baca Juga : Penyebab dan Gejala Kanker Limfoma Seperti yang Diderita Ari Lasso

Ari Bernardus Lasso (lahir 17 Januari 1973) adalah penyanyi berkebangsaan Indonesia. Pria berambut gondrong ini adalah mantan vokalis grup band legendaris Indonesia Dewa 19 (1991-1999) yang akhirnya ia keluar dan menjalani karier sebagai penyanyi solo.

Ari Lasso menjadi vokalis pertama Dewa 19 pada tahun 1990an, kemudian dia keluar dan memilih bersolo karir.

Selama bersolo karir, Ari sudah menelurkan sekitar 6 album yakni, Sendiri Dulu (2001), Keseimbangan (2003), Kulihat, Kudengar, Kurasa (2004), Selalu Ada (2006), The Best of Ari Lasso (2007), dan Yang Terbaik (2012).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : ari lasso dewa 19 penyanyi