Ini 6 Rekomendasi Film Romantis Barat Terbaik Sepanjang Masa

Bisnis.com, JAKARTA - Film romantis barat merupakan salah satu film yang sangat populer dan banyak ditonton oleh penikmat film dengan genre romantis. Meskipun memiliki genre romantis, tetapi tidak semua filmnya memiliki ending yang indah dan menyenangkan.

Tak jarang, ada yang memiliki ending yang menyedihkan atau dikenal juga dengan istilah sad ending. Berikut ini beberapa rekomendasi film romantis barat terbaik yang wajib ditonton.

Rekomendasi Film Barat Romantis Terbaik

1. Pretty Woman

Rekomendasi film dengan genre romantis pertama yaitu ada film dengan judul Pretty Woman yang tayang pada tahun 1990. Meskipun termasuk film jadul, tetapi film ini merupakan salah satu film genre romantis yang masih membekas di ingatan penonton hingga saat ini.

Film ini merupakan salah satu film romansa yang memperlihatkan perbedaan strata sosial. Kisah cinta antara Vivian Ward dan Edward Lewis ini memiliki ending yang bahagia.

2. Titanic

Rekomendasi film barat romantis selanjutnya yaitu ada film dengan judul Titanic yang tayang pada tahun 1997. Meskipun film ini sudah tergolong film yang jadul tapi hingga kini Titanic masih banyak ditonton oleh penikmat film romantis.

Bahkan film Titanic ini sangat legend sehingga membuatnya jadi film wajib yang harus ditonton. Kisah Jack dan Rose ini menjadi legenda hingga kini karena mereka merupakan bagian dari penumpang kapal Titanic yang tenggelam.

3. The Fault in Our Stars

Rekomendasi film selanjutnya ada film dengan judul The Fault in Our Stars yang tayang pada tahun 2014. Film yang disutradarai oleh Josh Boone ini merupakan salah satu film yang ditayangkan perdana di pada festival Film Internasional Seattle. Film ini merupakan salah satu film romantis yang bisa membuat sedih penontonnya.

4. Paper Town

Rekomendasi film romantis barat terbaik berikutnya yaitu film dengan judul Paper Town yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang cinta yang terpendam dan kisah cinta yang diam-diam.

Film ini merupakan salah satu film yang sayang untuk Anda lewatkan karena menjadi salah satu film romantis terbaik yang memberikan pengalaman nonton tak terlupakan.

5. Call Me by Your Name

Rekomendasi film barat romantis selanjutnya yaitu film dengan judul Call Me by Your Name. Film yang menceritakan tentang seorang pria yang bernama Elio yang merupakan pemuda usia 17 tahun. Elio secara diam-diam terpesona oleh kehadiran Oliver yang merupakan murid ayah dari Elio yang diundang untuk tinggal di villa Ayah Elio.

Meskipun dia diam-diam menyukai Oliver, tetapi dirinya juga masih ragu akan perasaannya. Situasi cinta yang dialami oleh Elio ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh umum. Oleh karena itu, film ini termasuk film romantis yang juga menceritakan tentang pencarian jati diri.

6. Love Story

Rekomendasi film romantis barat lainnya yaitu film dengan judul Love Story yang tayang pada 1970. Film jadul ini menjadi salah satu film legendaris yang hingga kini masih banyak penikmat film ini sampai kini masih mengingat alur cerita Love Story.

Kisah cinta yang dari pertemuan yang dilakukan secara tidak sengaja di perpustakaan sekolah membawa kedua yaitu Jennifer Cavilleri dan Radcliff Collage memiliki ikatan cinta yang serius.

Permasalahan muncul ketika mereka menyadari perbedaan status sosial yang menjadi pemisah diantara keduanya.

Itulah sederet film romantis barat yang sayang untuk dilewatkan. Film romantis merupakan salah satu genre yang banyak disukai oleh masyarakat dan termasuk genre film yang populer. Tidak heran jika banyak yang memproduksi film dengan genre romantis ini.

