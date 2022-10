Ari Lasso Protes ke Batik Air: Saya Ditinggal Pesawat!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi pop Ari Lasso protes ke maskapai Batik Air karena dinilai mengubah jadwal penerbangan secara sepihak.

Ari mengatakan bahwa jadwal penerbangannya adalah jam 17.35 WIB dari Bandara Singapura ke Soekarno Hatta, Indonesia. Namun, pada pagi harinya dia mendapatkan pesan WhatsApp yang menginformasikan perubahan jadwal penerbangan menjadi pukul 19.35 WIB. Ari pun mengikuti perubahan jadwal tersebut, tetapi faktanya pesawat sudah tinggal landas.

"Halo teman-teman di Batik Air, di Lion Group. Saya ketinggalan, saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli bisnis, pulang-pergi. Ini pesawat saya mestinya 17.35, 7150 tapi kemudian mendapat Whatsapp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35. Ketika saya di depan gate, saya masuk gate, diubah gatenya, saya masuk kemudian, 'This is not your flight', tapi ketika saya pindah gate satunya, 'Your flight is already fly'," kata Ari melalui video yang diunggahnya di akun Instagram @ari_lasso, Rabu (19/10/2022).

Atas kejadian itu, Ari mengaku mengalami banyak kerugian, di antaranya harus membeli tiket dan membayar hotel kembali. Selain itu, Ari juga mengatakan bahwa dirinya harus manggung di Surabaya keesokan harinya.

Eks vokalis Dewa 19 ini bahkan menyinggung beberapa kerja samanya dengan sang maskapai yakni sebagai pengisi acara.

Ari pun meminta Batik Air untuk memperbaiki kinerjanya.

"Ini sebuah kritikan yang fair untuk Batik Air karena ini terjadi pada saya, " katanya dalam video yang sama.

Unggahan Ari ini pun mendapat ribuan komentar di antaranya dari rekan-rekan sejawatnya.

"Yuk yuk @batikair, lebih baik lagi yukkk," tulis penyanyi Armand Maulana melalui akun @armandmaulana04.

"Waduh," tulis Gofar Hilman melalui akun @pergijauh.

