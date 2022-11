200 Perusahaan Kosmetik Ikuti Pameran Cosmobeaute

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak lebih dsri 600 brand kosmetika ikuti pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Cosmobeautè yang digelar 3 November hingga 5 November 2022 di Hall A&B, Jakarta Convention Center.

Cosmobeautè Indonesia 2022 diikuti 200 perusahaan dari Indonesia, China, India, Korea, Malayisa dan Singapura.

“Setelah Cosmobeautè indonesia sudah 2 tahun tertunda akibat pandemi, banyak perusahaan khususnya perusahaan lokal yang excited untuk partisipasi pada penyelenggaraan Cosmobeautè Indonesia tahun ini. Banyak sekali brand baru yang bergabung pada penyelenggaraan tahun ini,” ujar Juanita Soerakoesoemah, Event Director PT Pamerindo Indonesia.

Dia mengatakan Cosmobeautè Indonesia 2022 dapat terus mendorong daya saing industri kecantikan Indonesia dalam negeri dan mewadahi para pelaku usaha dari berbagai wilayah Indonesia untuk semakin memperkaya kreativitas dan ide di bidang kecantikan

Menurutnya, melalui pameran ini, pelaku industri dan masyarakat dapat melihat perkembangan teknologi di bidang kecantikan baik di skala nasional maupun internasional.

Untuk target pengunjung sendiri diharapkan bisa mencapai 13.000 pengunjung.

Selain itu, Cosmobeautè Indonesia 2022 bisa menjadi salah satu ajang promosi atas berbagai produk kecantikan yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.

"Cosmobeautè Indonesia juga menjadi penghubung berbagai merek dari luar negeri dengan potensial distributor di Indonesia sekaligus memperkenalkan merek lokal Indonesia di kalangan potensial distributor luar negeri yang juga datang ke pameran," tambahnya.

Dia menambahkan, prospek industri di Indonesia cukup potensial dan melalui Cosmobeautè Indonesia 2022 memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha kosmetik di Indonesia untuk mendapatkan akses pasar untuk produk-produk yang dihasilkannya. Selain itu, pada pameran Cosmobeautè Indonesia 2022 ini, para pelaku usaha dapat menjalin kontak dengan berbagai pemasok untuk memperkuat supply chain manajemennya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri kosmetika yang meliputi sektor industri farmasi, kimia, dan obat tradisional mengalami pertumbuhan mencapai 9,61% di tahun 2021. Disamping itu, BPOM RI mencatat, industri kosmetika mengalami kenaikan jumlah perusahaan hingga 20,6%. Sebanyak 819 industri kosmetika bertambah menjadi 913 industri terhitung dari tahun 2021 hingga Juli 2022. Peningkatan industri kosmetik tersebut didominasi oleh sektor UMKM, yakni sebesar 83%. Hal ini menunjukkan besarnya potensi dan peluang dalam industri kosmetika khususnya di Indonesia.

“Saya berharap pameran Cosmobeautè Indonesia ini dapat memberikan peluang bagi UMKM kosmetika Indonesia untuk dapat dikenal di pasar global. Keunggulan yang dimiliki oleh kosmetika lokal Indonesia seperti kosmetik tematik berkarakter dapat menjadi nilai plus yang kita miliki untuk dapat bersaing dengan produk dari negara lain. Untuk itulah, saya mengajak pelaku industri kosmetika tanah air untuk turut berpartisipasi dan memeriahkan pameran Cosmobeautè di tahun ini,” ujar Ir. Solihin Sofian, Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK).

Di Cosmobeautè Indonesia juga digelar beragam kegiatan, yaitu kompetisi, workshop, seminar dan live demo yang bekerjasama dengan berbagai asosiasi pendukung dan peserta pameran.

Beberapa acara menarik yang akan digelar antara lain Make Up Competition oleh MUA Community, Spa Beauty Workshop oleh Asosiasi Spa Terapis Indonesia, Make Up Show oleh DPP Tiara Kusuma, Kongres dan Kompetisi oleh KIBM Indonesia & The World PMU, serta lebih dari 35 beauty seminar dan beauty workshop.

Di tahun ini, Cosmobeautè Indonesia meningkatkan standar penyelenggaraan pameran dengan menerapkan program sustainability dengan tema “Recycling Cosmetics Packaging Waste” selama pameran berlangsung. Program ini bekerja sama dengan PT Wasteforchange Alam Indonesia (Waste4Change) yang merupakan perusahaan penyedia layanan pengelolaan sampah dengan visi mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Melalui program ini Cosmobeautè Indonesia menunjukkan keberpihakan dan wujud nyata terhadap upaya pelestarian dan perbaikan lingkungan. “Kami mengajak peserta dan pengunjung Cosmobeauté Indonesia 2022 untuk terlibat aktif dengan menyetorkan sampah produk kecantikan mereka ke dropbox Waste4Change yang tersedia selama pameran berlangsung,” jelas Juanita Soerakoesoemah.

