Sempat Diragukan Bisa Perankan Kupu-kupu Malam, Michelle Ziudith Banjir Pujian

Bisnis.com, JAKARTA - Serial web terbaru Michelle Ziudith bertajuk Kupu Malam yang tengah tayang ramai dibicarakan warganet di media sosial.

Pasalnya, aktris kelahiran 1995 yang akrab disapa Michi tersebut, lebih akrab dengan peran baik hati dan anggun daripada dijahit dalam serial Kupu-Kupu Malam ini.

Dalam beberapa film yang sebelumnya membesarkan nama Michelle Ziudith misalnya, seperti Magic Hour, Remember When, London Love Story, One Fine Day ataupun ILY From 38000 Ft.

Namun, di serial ini, Michelle Ziudith memerankan tokoh utama bernama Laura, seorang mahasiswi yang juga memiliki nama samaran Flo. Nama samarannya ini digunakan Laura saat bekerja sebagai kupu-kupu malam.

Dari pertama kali trailer serial ini mengudara di media sosial, banyak warganet yang menyayangkan tokoh Laura ini diperankan oleh Michelle. Apalagi banyak yang menyebut, peran ini membuat nama Michelle menjadi kurang baik.

Meski demikian, komentar-komentar ini kemudian berganti menjadi pujian, ketika serial ini tayang dari mulai episode 1. Lantaran, kemampuan akting Michelle yang disebut keluar dari zona nyaman justru mencengangkan dan patut diacungi jempol.

Warganet kini justru menilai, Michelle Ziudith bisa beradu akting dengan profesional bukan hanya ketika memerankan karakter yang biasa dimainkannya saja. Tetapi juga karakter yang lain.

Dalam serial ini, Michelle Ziudith kembali beradu akting dengan Rizky Nazar, seperti film-film yang pernah dibintangi keduanya. Namun Michelle juga banyak berhadapan dengan aktor senior Lukman Sardi, Kenny Austin, juga Dinda Kanya Dewi.

