Rekomendasi Film Romantis untuk Merayakan Hari Valentine

Bisnis.com, JAKARTA – Nonton film bisa menjadi ide untuk quality time bersama pasangan, apa lagi film punya banyak genre menarik yang dihadirkan.

Salah satu genre romance yang tentu berisikan kisah percintaan.

Film-film bergenre ini tak asing menghadirkan berbagai adegan romantis, yang kerap membuat pemirsanya terbawa perasaan merasakan indahnya nuansa romantisme yang terjadi dalam film.

Bukan hanya kisah percintaan karena akan membosankan jika sepanjang film kita disuguhkan adegan romantis.

Namun dalam film bergenre romantis ternyata banyak juga nilai penting yang bisa diterapkan ke dalam kehidupan nyata.

Di hari kasih sayang ini, ada beberapa rekomendasi film yang bisa kalian tonton bareng pasangan. Namun, bukan berarti film romance identik dengan Hari Valentine ya. Berikut rekomendasinya!

1. The Vow

Setelah mengalami kecelakaan yang tragis, Leo terpaksa harus menerima kenyataan dari istrinya Paige yang terkena trauma otak dan kehilangan seluruh memori tentang kisah cinta dan pernikahan mereka.

Untungnya, Leo tidak menyerah begitu saja. Dia justru bertekad memulihkan ingatan dari sang istri, serta selalu setia menemaninya kendati dianggap aneh oleh Paige.

Film ini diperankan oleh Rachel McAdams dan Channing Tatum. Ini merupakan salah satu film romantis yang memberikan pesan kepada kita akan pentingnya sebuah perjuangan cinta.

2. Me Before You

Jika ingin melihat sisi lain dari aktris Emilia Clarke, pemeran sosok Daenerys Targaryen dalam serial film Game of Thrones, sangat disarankan untuk menonton film Me Before You.

Pada film bergenre romantis yang satu ini, Emilia memerankan tokoh Louisa Clark, seorang wanita berusia 26 tahun yang lugu, tidak memiliki ambisi, dan berasal dari keluarga yang miskin.

Namun kehidupannya perlahan berubah saat dia bertemu dengan sosok Will Traynor (Sam Claffin) yang merupakan majikan barunya.

Perpaduan antara kisah cinta, perjuangan, dan pendirian yang teguh membuat film Me Before You layak jadi daftar rekomendasi film romantis kali ini.

3. The Choice

Memiliki alur cerita yang sulit ditebak, film The Choice dijamin sukses membuat siapapun yang menontonnya menjadi berkaca-kaca.

Diperankan oleh Benjamin Walker dan Theresa Palmer, film ini mengisahkan tentang seorang pria tampan bernama Travis yang jatuh cinta kepada tetangga barunya, Gaby.

Awalnya semua berjalan lancar bagi Travis. Sampai akhirnya dia mengetahui bahwa ternyata Gaby telah bertunangan dengan sosok pria lain yang merupakan seorang dokter. Apakah cinta segitiga ini dapat berakhir bahagia?

Ketiga film romance tersebut hanya beberapa dari sekian banyak tontonan menarik yang bisa dijadikan pilihan melalui paket IndiHome dengan akses Netflix.

Vice President Marketing Communication PT Telkom Indonesia E Kurniawan mengatakan IndiHome hadirkan paket ini sebagai komitmen memberikan kebahagiaan untuk masyarakat melalui tontonan yang seru.

“Kami berkomitmen memberikan kebahagiaan melalui tontonan berkualitas sebagai wujud home of entertainment,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/2/2023).

Paket IndiHome dengan akses Netflix ini tersedia untuk pelanggan baru yang ingin berlangganan mulai dari kecepatan 30 Mbps dan pelanggan lama yang ingin melakukan upgrade ke paket ini.

“Netflix adalah layanan berlangganan berbayar yang Anda akan terima sebagai bagian dari paket IndiHome dengan akses Netflix yang Anda pilih, tanpa biaya tambahan. Bagi pelanggan lama IndiHome yang ingin melakukan upgrade paket ini dapat melakukan registrasi melalui myIndiHome, landing page atau 147, dan Plasa Telkom,” tuturnya.

