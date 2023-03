Kenali Gejala Kanker Pada Anak yang Wajib Diketahui

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kanker menjadi salah satu penyakit yang cukup banyak memakan korban hingga saat ini. Penyakit ini tidak mengenal segala usia termasuk anak-anak.

Kanker merupakan pertumbuhan sel atau jaringan yang tidak terkendali yang terus bertumbuh dan bertambah. Menangani penyakit kanker ini cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kanker dapat menyerang segala usia, diantara banyak nya jenis kanker terdapat kanker yang dapat menyerang anak-anak. Kanker anak menyerang usia anak dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Munculnya kanker pada anak dapat disebabkan oleh faktor keturunan sampai faktor lingkungan.

Dilansir melalui laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurut Sistem Registrasi Kanker di Indonesia (SriKanDi) tahun 20005-2007 perkiraan angka kanker pada anak (0-17 tahun) sebanyak 9 per 100.000 anak, atau diantara 100.000 anak terdapat 9 anak yang menderita kanker.

Pada usia 0-5 tahun angka terkena kanker pada anak lebih tinggi yaitu 18 per 100.000 anak sedangkan pada usia 5-14 tahun 10 per 100.000 anak.

Jumlah anak yang terkenal kanker sekitar 3 persen -5 persen dari keseluruhan penyakit kanker, namun menjadi penyebab kematian kedua terbesar pada anak di rentang usia 5014 tahun. Diagnosa kanker setiap tahunnya mencapai 175.000 dna meninggal sebanyak 90.000 jiwa.

Terdapat 6 jenis kanker yang sering menyerang anak yaitu leukemia, retinoblastoma, osteosarkoma, neuroblastoma, limfoma maligna dan karsinoma nasofaring.

Leukimia yang paling tertinggi pada anak mencapai 2,8 per 100.000, dilanjutkan dengan retinoblastoma 2,4 per 100.000, osteosarkoma 0,97 per 100.000 dan limfoma maligna 0.75 per 100.000, Karsinoma nasofaring 0,43 per 100.000 dan neuroblastoma 10.5 per 1.000.000

Kanker pada anak- anak umumnya belum mampu merasakan apa yang dirasakan, oleh karena itu pentingnya penanganan dari orang tua untuk dapat segera memperhatikan gejala yang mulai timbul pada anak, sehingga dapat dilakukan penanganan segera dan tingkat kesembuhan yang besar.

