Fakta Menarik In The Name of God: A Holy Betrayal, Sekte yang Masih Berjalan hingga Kini

Bisnis.com, SOLO - Dokumenter Netflix berjudul In The Name of God: A Holy Betrayal menjadi trending topik di Twitter.

Serial tersebut menceritakan empat tokoh agama yang memiliki sekte menyimpang. Pemimpin ini ternyata melakukan berbagai tindakan kriminal.

Episode 1-3

In The Name of God dibuka dengan kasus Jeong Myeong Seok atau JMS. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang tokoh agama yang memiliki ribuan pengikut.

Para pengikut setianya percaya bahwa Jong Myeong Seok sakti karena memiliki keahlian meramal dan menyembuhkan berbagai penyakit.

Namun ternyata JMS merupakan pelaku kejahatan seksual yang mengincar gadis perawan di bawah umur.

Episode 4

Kemudian pada episode 4, menceritakan Five Oceans. Kultus ini cukup menggemparkan Korea ketika 32 orang; 28 perempuan dan empat laki-laki ditemukan meninggal dunia pada 29 Agustus 1987.

Ternyata, Five Oceans merupakan sekte yang didirikan untuk menutupi bisnis perdagangan. Pemimpin kelompok ini yakni Park Soon-ja.

Pada 1987, ia turut ditemukan meninggal dunia bersama 31 orang lainnya di Gyeonggi-do. Mereka diyakini melakukan bunuh diri massal.

Jasad mereka pun ditemukan dalam posisi yang tak biasa, lebih tepatnya mengerikan.

Lanjut episode 5-8...

