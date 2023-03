Profil Cha Eun Woo, Rayakan Ulang Tahun pada 30 Maret

Bisnis.com, JAKARTA - Idol dari Grup Astro, Cha Eun Woo berulang tahun hari ini pada 30 Maret 2023 dengan usia ke-26 tahun.

Cha Eun Woo dikenal sebagai aktor Korea Selatan yang sukses dengan sejumlah drama korea yang dibintanginya. Pria kelahiran Gunpo, Korea Selatan ini memiliki nama asli Lee Dong Min yang lahir pada tanggal 30 Maret 1997.

Cha Eun Woo pernah menempuh pendidikan di Naeungnae Elementary School, kemudian melanjutkannya di Suri Middle School dan Suri High School. Dia juga pernah belajar di Filipina dan melanjutkannya di SMA Hanlim Multi Art School sampai lulus hingga masuk ke perguruan tinggi di Universitas Sungkyunkwan pada tahun 2015.

Cha Eun Woo memulai karirnya di dunia music dengan menjadi idol grup Astro pada tahun 2016 dan memulai akting sebagai peran pendukung dalam The Best Hit pada tahun 2017.

Tidak hanya tampan, Cha Eun Woo berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan di dunia akting dengan kategori aktor luar biasa pada ajang MBC Drama Awards 2019.

Berkat akting yang bagus, drama yang dibintangi oleh Cha Eun Woo “True Beauty” dengan alur yang ringan dan lucu sukses membuat penonton menyukainya. Kini nama Cha Eun Woo semakin dikenal bukan hanya menjadi idol namun juga menjadi aktor yang banyak disukai.

Berikut beberapa daftar drama yang pernah dibintangi oleh Cha Eun Woo:

1. My ID is Gangnam Beauty (2018)

My ID is Gangnam Beauty merupakan drakor yang mengangkat fenomena tentang standar kecantikan di Korea Selatan. Drama ini diperankan oleh Cha Eun Woo (Do Kyung Seok), Im Soo Hyang (Kang Mi Rae) dan Jo Woo Ri (Soo Ah).

My ID is Gangnam Beauty menceritakan kisah Kang Mi Rae, si gadis pemalu yang digambarkan memiliki rupa tidak terlalu menarik selama kuliah. Kisah ini bermula saat Kang Mi Rae seringkali mengalami bully semasa sekolahnya akibat dari penampilannya yang tidak menarik dan tidak sesuai standar kecantikan Korea Selatan.

Hal tersebut membuat Kang Mi Rae menjadi tidak percaya diri dengan tubuh nya. Karena lelah selalu dibully Kang Mi Rae memutuskan untuk melakukan operasi plastik dengan harapan memiliki wajah yang cantik dan menawan.

Operasi plastik yang dilakukannya berhasil hingga membuat dirinya cantik dan perlahan rasa kepercayaan dirinya mulai muncul. Namun sayangnya rasa kepercayaan dirinya tidak bertahan lama karena dirinya bertemu dengan Soo Ah yang merupakan teman lamanya yang mengetahui wujud wajah aslinya.

Gangnam Beauty merupakan julukan bagi orang yang melakukan operasi plastik di daerah Gangnam. Hal itu membuat kepercayaan diri Kang Mi Rae turun karena merasa diejek dan menghina. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena dirinya bertemu dengan Kyung Seok yang tidak memandang seseorang dari penampilannya melainkan sifat dan tabiatnya.

2. Top Management (2018)

Top Management merupakan serial drama Korea Selatan yang tayang pada tahun 2018. Drama ini dibintangi oleh Cha Eun Woo (Yeon Woo), Seo Eun Soo (Eun Sung) , Ahn Hyo Seop (Soo Yong), Jung Yoo Ahn (Tae Oh), dan Bung Jae Min (Lee Lip).

Drama ini mengisahkan tentang perkembangan grup Kpop yang terjebak dalam sebuah skandal. Melalui bantuan manajer, mereka dapat melihat sekilas masa depan dan harus menghadapi perang agar bisnis hiburan tidak boleh dilupakan.

Eung Sung merupakan seorang mantan calon idol yang kini berprofesi sebagai manajer dalam grup. Dia menjadi manajer dari S.O.U.L (Sound Of Ultra Light) yang berada dibawah management Starlight Management.

Eung Sung dan para member harus bekerja lebih keras karena S.O.U.L sudah hampir bangkrut. Hal ini disebabkan oleh masalah plagiat yang pernah menjadi batu sandungan. Tak hanya itu Eung Sung juga yang harus mengurus seorang musisi yang pernah tinggal di Rusia yang harus banyak belajar mengenai bahasa dan budaya Korea Selatan.

Melihat ada peluang, direktur S.O.U.L dengan musisi lainnya bersatu untuk melihat masa depan dari grup S.O.U.L dan musisi tersebut untuk bangkit dari keredupan agar dapat kembali ke dunia musik Kpop.

3. Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019)

Drama ini diperankan oleh Cha Eun Woo, Shin Se Kyung, Lee Ji Hoon, Park Ki Woong, Lee Ye Rim, dan Park Ji Hyun.

Rookie Historian Goo Hae Ryung' bercerita tentang kisah cinta era Joseon antara Goo Hae Ryung (Shin Se Kyung) dan Pangeran Yi Rim (Cha Eun Woo) yang dikisahkan pada awal abad ke-19, Goo Hae Ryung magang untuk menjadi sejarawan istana.

Namun, dia tidak bisa magang karena pada saat itu perempuan dilarang menulis catatan sejarah. Alhasil, Goo Hae Ryung menciptakan takdirnya sendiri di Joseon dengan ide-ide konfusianismenya mengakar kuat. Dia ingin memenuhi tugasnya sebagai sejarawan dan membuktikan kepada dunia bahwa setiap orang adalah sama.

Di sisi lain, hidup seorang pangeran tampan bernama Lee Rim (Cha Eun Woo) yang hidup nyaman jauh dari politik kerajaan. Karena memiliki hobi menulis, kesehariannya pangeran Lee Rim menghabiskan waktu untuk membuat novel-novel bertema romantis.

Dengan menyamarkan dirinya sebagai seorang penulis bernama Maehwa, cerita romantis karangan Lee Rim digandrungi oleh banyak kaum hawa. Tetapi hanya Goo Hae Ryung, seorang wanita yang melihat karya Lee Rim tidak menarik, bahkan jelek.

4. True Beauty (2020)

Drama ini berkisahkan tentang seorang gadis bernama Lim Ju Kyung yang terlahir dengan wajah jelek. Dia sangat tak percaya diri dengan penampilannya. Paras Lim Ju Kyung sangat mirip dengan ibunya. Dia memiliki dua saudara kandung bernama Im Hee Kyung dan Im Ju Young yang mirip dengan wajah rupawan sang ayah.

Lim Ju Kyung selalu dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya di Yongpa High School. Dia di-bully dan videonya diunggah di sebuah situs komunitas sekolah.

Hal tersebut membuat dia malu. Pasalnya, seluruh sekolah mengenalnya dan mengejeknya sebagai wanita buruk rupa sehingga dia ingin meninggalkan sekolah.

Keinginan itu dikabulkan setelah ayahnya ditipu dan keluarganya terpaksa pindah ke rumah lamanya. Pada saat ia ingin melamar kerja di sebuah kafetaria, Ju Kyung ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak menarik. Ju Kyung merasa direndahkah oleh sang pemilik kafe. Dari kejadian itu, Ju Kyung berusaha untuk mengubah penampilannya. Dia belajar dandan lewat video tentang makeup.

Saebom High School adalah awal yang baru bagi Lim Ju Kyung saat dia menemukan dunia di mana orang mengagumi kecantikannya dan ingin berteman dengannya. Berbeda dari sekolah lamanya yang selalu menjatuhkannya, Ju Kyung mendapatkan kebahagiaan dan memiliki banyak teman dan bertemu dengan cinta pertamanya di sekolah.

5. Island 2022

Drama ini diperankan oleh Kim Nam Gil (Pan), Lee Da Hee (Won Mi Ho), Cha Eun Woo (John) dan Sung Joon (Goong Tan).

Kisah drama ini berawal dari seorang wanita bernama Won Mi Ho yang memiliki kepribadian buruk. Dia merupakan anak tunggal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah pemimpin perusahaan bernama grup Daehan. Sejak kecil, Won Mi Ho hanya tinggal bersama dengan sang ayah.

Mendapatkan didikan yang salah dan kurangnya kasih sayang, dia tumbuh menjadi wanita dengan sikap buruk. Ayahnya pun tidak menyangka jika putri semata wayangnya itu, memiliki sifat yang tidak diharapkan.

Won Mi Ho selalu bersikap egois dan sombong. Hingga suatu hari, dia melakukan sebuah kesalahan besar yang membuat hidupnya seketika berubah. Sang ayah kemudian murka karena tindakan Won Mi Ho sudah di luar batas. Akhirnya, sang ayah pun membuang putrinya sendiri ke Pulau Jeju.

