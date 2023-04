5 Rekomendasi Drama Korea Temani Kaum Mager Lebaran Hari ke-2

Bisnis.com, JAKARTA – Lebaran hari ke-2 dapat diisi dengan beberapa kegiatan yang lebih santai seperti berlibur bersama keluarga ataupun menghabiskan waktu di rumah dengan menonton film atau drama korea. Berikut beberapa drama korea yang cocok menemani waktu bersantai.

Family: The Unbreakable Bond (on going)

Drama on going yang dibintangi Jang hyuk dan Jang Na Ra ini bercerita tentang kehidupan ganda seorang laki-laki Bernama Kwon Do Hoon. Kwon Do Hoon merupakan agen rahasia badan intelijen nasional yang merahasiakannya dengan bekerja sebagai karyawan perusahaan dagang biasa, ia bahkan merahasiakan identitas dari istrinya, Kang Yoo Ra yang juga menyimpan sebuah rahasia.

Disajikan dalam 12 Episode dan bergenre keluarga, drama ini masih on going dan episode baru dirilis setiap Senin dan Kamis pukul 20.50 waktu Korea.

Bora! Deborah (True To Love) (on going)

Drama bergenre komedi romantis ini dibintangi oleh Yoo In-na dan Yoon Hyun Min. Bercerita mengenai seorang pelatih kencan Bernama Bo-ra dan penerbit buku Su-hyeok. Bo-ra mengalami kehidupan percintaan yang buruk, Su hyeok datang membantu Bo-ra demi buku yang akan diterbitkannya tentang kencan. Kerjasama tersebut menimbulkan kisah asmara di antara mereka.

Bora! Deborah akan menerbitkan episode baru setiap Rabu dan Kamis pukul 21.00 waktu Korea.

Stealer: The Treasure Keeper (on going)

Drama satu ini bercerita mengenai Skunk seorang pencuri yang berspesialisasi dalam aset budaya. Dia bekerja sama dengan Karma, yang merupakan tim pemulihan aset budaya tidak resmi, untuk menebus aset budaya dan menghukum mereka yang mampu menghindari hukum.

Hwang Dae-Myeong adalah pejabat publik di Divisi Investigasi Khusus Administrasi Warisan Budaya. Hidupnya santai. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang tambahan dan dia suka tidur siang selama waktu kerja. Untuk beberapa alasan, dia dicurigai berhubungan dengan pencuri misterius Skunk.

Dibintangi oleh Joo Won dan Lee Joo Woo, drama ini memiliki 12 episode dan tayang setiap Rabu dan Kamis pukul 22.30 waktu Korea.

Duty After School (on going)

Bercerita mengenai siswa kelas 3 kelas 2 di sekolah menengah yang harus berperang melawan alien yang muncul di langit.

Tiba-tiba, alien muncul di langit Bumi dan menyebabkan banyak korban. Untuk meningkatkan kekuatan militer di Korea, pemerintah mengumumkan bahwa semua universitas dan sekolah menengah akan berorganisasi menjadi pasukan cadangan. Pemimpin Militer Lee Choon-Ho dan Sersan Kim Won-Bin datang ke sekolah menengah untuk melatih para siswa.

Drama ini dibintangi oleh Shin Hyun-soo dan Kim Ki-hae serta bergenre Sci-Fi dan fantasy action.

Queenmaker (tamat)

Hwang Do-Hee bekerja sebagai manajer umum untuk tim perencanaan strategis di Eunsung Group. Dia pandai menangani opini publik. Dia menangani kasus-kasus yang mengganggu bagi perusahaan dan dia sangat dipercaya oleh majikannya.

Suatu hari, dia bergabung dengan kampanye Oh Kyung-Sook untuk menjadi walikota Seoul. Oh Kyung-Sook adalah seorang pengacara hak asasi manusia, yang sering melawan Eunsung Group. Dia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dengan tujuan memperjuangkan yang lemah.

Selama pemilihan, Oh Kyung-Sook dan Hwang Do-Hee sering berbenturan dengan pendapat yang berbeda, tetapi mereka berusaha untuk tujuan akhir yang sama. Itu untuk menjadikan Oh Kyung-Sook walikota Seoul.

Drama bergenre drama politik ini dibintangi oleh Kim Hee-ae dan Moon So-ri. Terdiri dari 11 episode dan sudah selesai.

