Sinopsis Drama Korea The Heavenly Idol, Perjalanan Pontifex Menjadi Idola

Bisnis.com, JAKARTA - The Heavenly Idol mengeluarkan episode terakhirnya kemarin, Kamis (23/3/23). Drama korea bergenre fantasi komedi ini memiliki sebanyak 12 episode yang rilis pada 15 Februari 2023 hingga 23 Maret 2023 tiap Rabu dan Kamis.

The Heavenly Idol awalnya merupakan serial komik Webtoon berjudul The Holy Idol yang ditulis oleh Shin Hwa Jin. Setelah diadaptasi menjadi drama oleh tvN, drama ini ditulis kembali oleh Lee Cheon Geum dan disutradarai Park So Yeon dan Lee So Yoon.

Drama ini dibintangi oleh Kim Min Kyu, Go Bo Gyeol, Lee Jang Woo, dan aktor aktris Korea Selatan lainnya. Kim Min Kyu sebelumnya membintangi pemeran pembantu Cha Sung Hoon di drama yang sempat populer tahun lalu, Business Proposal. Dia menarik perhatian penonton karena akting dan visualnya di Business Proposal dan banyak yang antusias saat Min Kyu menjadi pemeran utama di The Heavenly Idol.

Aktris Cha Joo Young yang sedang naik daun karena memainkan peran sebagai salah satu pembully di drama Netflix The Glory juga andil dalam memerankan karakter Redlin di The Heavenly Idol.

Drama ini menceritakan mengenai Pontifex Lembrary (Kim Min Kyu) yang terkenal memiliki kekuatan ilahi paling kuat dipindahkan ke dunia lain, yakni dunia manusia, ketika melawan Raja Iblis. Setelah sadar dari pingsan, dia sudah merasuki seorang laki-laki bernama Woo Yeon Woo dan berada di sebuah asrama idola laki-laki, Wild Animal, di Korea Selatan pada 2022.

Wild Animal merupakan sebuah grup idola yang sudah ada sejak 3 tahun lamanya, tetapi tidak terlalu terkenal. Pontifex yang berada di tubuh Woo Yeon Woo melakukan kesalahan di panggung yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi malah membuat dia dan Wild Animal terkenal.

Pontifex yang berada di tubuh Woo Yeon Woo terus mengaku sebagai Pontifex Lembrary ke Kim Dal (Go Bo Gyeol). Karena kasihan, Kim Dal memutuskan untuk menyelamatkanya. Pontifex memulai kehidupannya sebagai idol dengan belajar dari sekitar dan Kim Dal. Dia juga akhirnya menerima takdirnya sebagai penyanyi idola di dunia manusia.

Pontifex akhirnya memutuskan untuk mengikuti acara kompetisi bernyanyi ‘Sing Survival’ dan menyelesaikan acara tersebut hampir lancar. Namun, dia menemukan aura buruk dari orang-orang di sekitarnya itu. Dia mulai curiga kalau Raja Iblis terlibat dalam acara yang diikutinya itu.

Setelah melakukan ini dan itu, Woo Yeon Woo yang sebenarnya adalah Pontifex menjadi populer. Karena memiliki kekuatan suci yang besar, dia peka terhadap aura buruk sehingga dia kerap terlibat konflik dengan iblis dan sekte sesat.

Bagaimana ya perjalanan Pontifex Lembrary sebagai penyanyi idola dan apakah dia akan kembali ke dunia asalnya? Lalu, bagaimana dengan Woo Yeon Woo asli? Tonton The Heavenly Idol di platform-platform film, seperti Vidio dan Viu!

