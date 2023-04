Awas! Detak Jantung Tidak Teratur Bisa Sebabkan Masalah Kesehatan Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Detak jantung tidak teratur atau tidak normal adalah masalah dengan laju atau ritme detak jantung.

Detak jantung yang tidak teratur ini disebut aritmia. Dalam kondisi ini, detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur.

Dilansir dari Times of India, Preetam Krishnamurthy, M.D. (Med - PGI, Chd), D.M (Cardiology - AIIMS, New Delhi), P.D.F (Electtrophysiology) mengatakan, detak jantung normal untuk orang dewasa berkisar antara 60 hingga 100 detak per menit.

Aritmia dapat menyebabkan rasa pusing, sesak napas dan keringat berlebih. Aritmia disebabkan oleh penyakit bawaan, merokok, dan konsumsi alkohol.

“Namun, tidak semua detak jantung yang tidak teratur berarti ada masalah di jantung. Selama aktivitas fisik, normal jika detak jantung meningkat. Demikian pula, ketika seseorang beristirahat atau tidur, adalah normal untuk memiliki detak jantung yang lambat. Tetapi ritme yang sering tidak teratur dapat berarti jantung tidak memompa cukup darah untuk tubuh,” ujarnya.

Dia memaparkan, beberapa jenis aritmia tidak berbahaya dan tidak memerlukan perawatan segera. Orang lain dapat menempatkan jantung pada risiko serangan jantung mendadak. Seorang ahli jantung dapat menyarankan jenis aritmia yang diderita pasien dan jenis perawatan apa yang diperlukan.

Jenis aritmia

Menurut Dr. Krishnamurthy, ada berbagai jenis aritmia, dan ini dapat diidentifikasi dengan tes diagnostik sederhana seperti pemantauan ECG atau Holter.

Aritmia ini diklasifikasikan berdasarkan asal irama abnormal. Ritme abnormal tertentu berasal dari ruang atas jantung, ini disebut aritmia ventrikel Supra dan yang berasal dari ruang bawah jantung disebut aritmia ventrikel.

Aritmia dapat diobati dengan pengobatan atau prosedur pembedahan. Mereka dapat membahayakan jantung, otak, dan organ lainnya, jika tidak ditangani tepat waktu. Hal ini dapat mengakibatkan stroke yang berpotensi fatal, gagal jantung, atau serangan jantung.

Dengan kemajuan teknologi medis, alat pacu jantung dapat membantu mengendalikan ritme jantung yang lambat secara tidak normal.

“Ini adalah perangkat kecil yang ditanamkan untuk mengatur detak jantung dengan mengirimkan sinyal listrik ke jantung untuk memperbaiki detaknya. Beberapa alat pacu jantung yang lebih baru juga memiliki sensor yang mendeteksi gerakan tubuh atau laju pernapasan dan memberi sinyal pada perangkat untuk meningkatkan detak jantung selama berolahraga, sesuai kebutuhan,” kata Dr. Krishnamurthy.

Beberapa perubahan detak jantung dan ritme normal selama tidur, aktivitas fisik, dan saat-saat stres. Tapi di lain waktu, irama jantung yang tidak teratur, atau aritmia, bisa menjadi masalah serius. Menyadari aritmia, bahayanya, dan risikonya dapat memberi Anda keunggulan dalam hal kesehatan jantung. Seseorang harus segera berkonsultasi dengan dokter untuk mencari nasihat medis.

