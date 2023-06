Cerita Tia, Asal India Rela Terbang ke Jakarta Demi Java Jazz Festival 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran Java Jazz Festival 2023 berhasil menggaet sejumlah turis asing. Mereka rela merogoh kocek lebih dalam untuk melihat pagelaran akbar setahun sekali di Ibu Kota Jakarta.

Menurut pantauan Bisnis, sejumlah musisi asing banyak tampil sejak Jumat (02/6) hingga Sabtu (03/6). Mulai dari Stacey Ryan, MAX, Cory Wong, Stephen Sanchez hingga The Chicago Experience Feat. Danny Seraphine & Jeff Coffey.

Dengan memilih tema Let Music Leads Your Memories untuk tahun ini, nyatanya Java Jazz Festival ini membawa kesan tersendiri bagi mereka.

Salah satunya, Tia (23) bersama sang Ibu yang merupakan warga negara India menyempatkan diri yang khusus datang ke Jakarta untuk menghadiri festival tersebut sambil menikmati liburannya.

"Kami berasal dari India dan kami telah menjadikan Java Jazz Festival sebagai tujuan liburan rutin kami. Saat ini kami memang menonton Stacey Ryan, MAX, Cory Wong,” ujarnya dengan antusias pada Bisnis, Sabtu (03/6/2023)

Menariknya, Tia bersama sang keluarga telah mengunjungi Java Jazz Festival secara rutin, sejak 2019. Dirinya pun mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang Java Jazz Festival melalui ayahnya yang bekerja di Jakarta.

“Sekalian menjenguk Ayah, jadi kami ke sini,” katanya.

Saat berbincang-bincang dengam Bisnis, sang Ibu Prita (44) mengaku memang tengah berada di Indonesia sejak akhir Mei.

"Saya dari India sekitar Minggu 29 Mei. Lalu, kami di sini menginap di hotel. Suami memang sedang bertugas di sini," ujarnya.

Sebelumnya, ada pula penonton mancanegara Adafo Okorie dari Ghana, Afrika Barat yang datang demi menyaksikan The Chicago Experience.

"Kami senang sekali hadir ke sini. Pembatasan sudah tidak ada," katanya.

Sekedar informasi Cory Wong merupakan gitaris kenamaan dunia yang telah berhadil menelurkan karya-karya fenomenal. Beberapa di antaranya adalah seperti album The Optimist (2018), Motivational Music for The Synchopated Soul (2019), dan Turbo (2021) yang berkolaborasi dengan Dirty Loops.

Selain Cory Wong, di hari kedua gelaran Java Jazz Fetival 2023 ini, artis luar negeri yang naik panggung antara lain Patty Austin, Peter Cincotti, MAX, Maurice Brown with Brian Simpson Playing the Song of Herb Alpert dan sebagainya.

Sedangkan artis Tanah Air yang memeriahkan hari kedua Java Jazz 2023 di antaranya Deredia, Oslo Ibrahim , Adhitia Sofyan, MLD Projects dan masih banyak lagi.

