Aksi Panggung Stacey Ryan Sihir Penonton di Java Jazz Festival 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sukses berkat lagu viralnya di TikTok, Stacey Ryan tampil di BNI Java Jazz Festival 2023 dengan penuh antusiasme.

"Hey, saya sangat senang sekali bisa manggung di sini. Sekarang, saya akan membawakan banyak lagu yang sebelumnya kalian tidak tahu," serunya yang disambut riuh penonton, Sabtu (3/6/2023).

Di atas panggung, Stacey memainkan lagu hitnya, "Deep End" yang dimuat dalam EP terbaru miliknya yang bertajuk I Don’t Know What Love Is. EP yang berisikan 6 trek tersebut dirilis secara resmi pada 7 April 2023 melalui label musik Island Records.

Penyanyi asal Kanada itu sempat tak menyangka, dirinya kembali diundang kedua kali ke Indonesia. Sebagai informasi, kunjungan awalnya kala itu pada November 2022, di mana dia berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia, Ziva Magnolya guna merilis Fall In Love Alone duet version.

"Im so happy to be back. Malam ini aku akan mulai lagu baru, berjudul ‘Not My Job’,” teriaknya.

Ketika Stacey mulai memainkan lagu tersebut, suasana di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, langsung menjadi riuh.

Penonton yang telah menantikan penampilan Stacey tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Pasalnya, aksi panggung Stacey tampak memukau, di mana dirinya sangat piawai memainkan piano dan gitar.

Banyak momen yang berhasil mencuri perhatian di hari kedua dalam penampilan Stacey Ryan ini Salah satunya ketika dia mengeluh cuaca yang sangat panas.

“Panas sekali di sini,” keluhnya yang diiringi gelak tawa penonton

Meski harus bercucuran keringan, akan tetapi hal itu seakan tak menyurutkan Stacey dalam bernyanyi dan menari seiring irama yang didendangkan.

Sejumlah lagu bernuansa jazz pun dia bawakan, seperti “The Idea”, “Lullaby of Birdland” hingga "Always Always” kian memeriahkan panggung.

Sebagai seorang penyanyi dengan falseto yang luar biasa, Stacey Ryan juga menyanyikan lagu berjudul “Style”

Dengan aliran jazz rock, dia nampak memainkan jangkauan vokal yang tinggi dan menguasai teknik-teknik vokal yang rumit untuk menciptakan momen-momen yang mengesankan dalam tiap nyanyian.

Dia mengaku, banyak lagu baru yang dirinya ciptakan dan baru dibawakan pertama kali di panggung megah seperti Java Jazz Festival 2023 , mulai dari “Overwhelmed” Good To Be Alone”, “Over Tonight” dan “Don’t Text”

Reaksi penonton terhadap penampilan Stacey Ryan sangat positif. Suara khas Stacey yang merdu dan gaya panggungnya yang energik membuat penonton bergoyang sepanjang penampilan, menciptakan atmosfer yang penuh semangat.

Terakhir, Stancey menutup penampilannya dengan lagu yang sangat hits di TikTok, yakni "Fall In Love"

Aksinya ini mendapat sambutan meriah dari penonton yang memberikan tepuk tangan dan teriakan sorak. Para penonton kompak bernyanyi bersama penyanyi yang lagunya kerap dijadikan background song di akun media sosial TikTok ini.

Secara keseluruhan, penampilan Stacey Ryan di BNI Java Jazz Festival 2023 sukses besar.

Lagu "Fall In Love Alone" yang viral di TikTok menjadi puncak penampilan yang dinanti-nantikan, dan Stacey berhasil memberikan pengalaman musik yang menghibur dan memuaskan bagi semua penonton yang hadir dari pukul 23.00 WIB hingga 00.00 WIB.

