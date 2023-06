Gejala Awal Kanker Payudara dan Siapa yang Paling Berisiko

Bisnis.com, JAKARTA - Lebih dari 2,3 juta kasus kanker payudara dilaporkan setiap tahun, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ini menjadikannya salah satu bentuk kanker paling umum pada orang dewasa. Sebuah studi oleh International Agency for Research on Cancer menemukan bahwa pada tahun 2020, dari 4,4 juta wanita yang meninggal akibat kanker pada tahun 2020, 25% kematian terjadi karena kanker payudara.

Jenis kelamin wanita dan usia yang lebih tua adalah faktor yang paling umum untuk kanker payudara.

Meskipun sulit untuk mengidentifikasi tanda dan gejala kanker payudara yang tepat karena dalam banyak kasus gejala awal tidak lebih dari benjolan yang tidak nyeri, memberikan perhatian yang cermat dan pemeriksaan diri secara teratur dapat membantu menentukan tanda-tanda kanker payudara.

Tanda-tanda umum kanker payudara adalah penebalan benjolan pada payudara, perubahan bentuk dan ukuran payudara, kemerahan pada kulit payudara, perubahan tampilan puting, perubahan pada kulit areola dan keluarnya cairan abnormal dari puting.

Wanita memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker payudara daripada pria. Risiko kanker payudara pada wanita meningkat seiring bertambahnya usia.

Selain faktor tersebut, faktor lain seperti obesitas, konsumsi alkohol, riwayat kanker payudara dalam keluarga, paparan radiasi, penggunaan tembakau, dan terapi hormon pascamenopause meningkatkan risiko kanker payudara pada wanita.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal The Breast memperkirakan bahwa beban global kanker payudara diperkirakan akan tumbuh hingga 3 juta kasus baru per tahun, yang merupakan peningkatan hingga 40%.

Studi International Agency for Research on Cancer juga menemukan bahwa kematian akibat kanker payudara diperkirakan mencapai 1 juta per tahun.

Risiko kanker payudara dapat dicegah dengan skrining dan pemeriksaan tepat waktu. Periksa sendiri payudara Anda dan perhatikan perubahannya.

Pantau perubahannya dari waktu ke waktu dan jika Anda melihat ada sesuatu yang tidak normal, silakan berkonsultasi dengan dokter.

“Perubahan prevalensi faktor risiko ini ditambah dengan peningkatan deteksi melalui skrining mamografi terorganisir atau oportunistik telah tercermin dalam tren kejadian masa lalu, terutama peningkatan pesat selama tahun 1980-an dan 1990-an di Amerika Utara, Oseania, dan Eropa,” studi IARC melaporkan. dikatakan.

