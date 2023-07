Sinopsis Insidious: The Red Door, Kembalinya Teror Iblis

Bisnis.com, JAKARTA - Film Insidious: The Red Door akan tayang di bioskop mulai 7 Juli 2023 mendatang.

Film ini akan menjadi babak terakhir dari kisah teror iblis yang kembali menghantui keluarga Lambert.

Insidious: The Red Door menjadi debut pertama aktor Patrick Wilson sebagai sutradara yang sebelumnya main di film Insidious dan The Conjuring.

Adapun film ini turut dibintangi oleh Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Hiam Abbass, Lin Shaye, dan masih banyak lagi.

Dilansir Collider, Insidious: The Red Door mengambil latar waktu sepuluh tahun yang lalu setelah kejadian yang terjadi di Insidious: The Last Key. Keluarga Lambert telah melupakan The Further dan kini Dalton (Simpkins) akan memulai kuliahnya.

Meskipun Josh (Wilson) dan Dalton telah melupakan masa lalu yang kelam, tidak demikian halnya dengan The Further. Tak lama setelah tiba di kampus, teror iblis yang sudah dikenalnya kembali muncul dan membuat kehidupan keluarga Lambert kembali masuk ke dalam situasi yang sangat mencekam.

Secara harfiah, gangguan iblis yang mereka alami mungkin telah berhenti setelah kejadian di seri film sebelumnya. Namun, iblis tersebut telah meninggalkan jejak abadi pada keluarga tersebut.

Di awal film, Josh dan Renai (Byrne) nampak terpisah sehingga ikatan keluarga mereka yang telah terputus. Hal ini lah yang menjadi santapan lezat bagi para iblis di The Further.

Selain itu, dalam kumpulan karakter-karakter lama yang berwarna merah darah, Elise (Lin Shaye) akan kembali untuk membantu keluarga yang mengalami malapetaka dalam menghadapi iblis tersebut.

Meskipun film ini disebut-sebut sebagai babak terakhir dari kisah keluarga Lambert, waralaba Insidious akan terus berlanjut dengan film spin-off Thread: Sebuah Kisah Insidious.

