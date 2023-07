Sinopsis Film Insidious: The Red Door, Kisah Horor Keluarga Lambert

Bisnis.com, JAKARTA - Film horor Insidious: The Red Door sedang tayang di bioskop Indonesia. Film Amerika ini sudah dirilis sejak (7/7/23).

Film ini merupakan film kelima dari Insidious dan sekuel film Insidious: Chapter 2 yang dirilis pada 2013 lalu. Film Insidious yang dirilis sebelum The Red Door ini adalah The Last Key yang rilis pada 2018. Ini merupakan cerita terakhir dari Keluarga Lambert.

The Red Door disutradarai oleh Patrick Wilson, aktor yang berperan di film ini. Ini merupakan film pertama yang disutradarainya. Kemudian, film ini ditulis oleh Leigh Whannell bersama Scott Teems.

Leigh Whannel pernah menjadi sutradara di Chapter 3 dan menjadi penulis di empat film Insidious sebelumnya. Sementara itu, Scott Teems pertama kali berkontribusi dalam film Insidious. Sebelumnya dia pernah menulis Halloween Kills dan The Quarry.

Dilansir dari Collider, film ini menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan Chapter 2. Dibuat dengan anggaran sebesar US$16 juta atau Rp241 miliar, film ini menghasilkan lebih dari US$64 juta atau Rp964 miliar. Ini merupakan hal baik untuk tim produksi.

Walaupun mendapatkan banyak keuntungan, film ini mendapatkan rating yang relatif rendah di Rotten Tomatoes, yakni 36 persen dari Tomatometer dan 70 persen dari skor audiens. Sementara itu, di IMDb, The Red Door mendapatkan 6 dari 10.

Film horor ini dibintangi oleh Patrick Wilson yang juga menjadi sutradara, Ty Simpkins, Rose Byrne, Sinclair Daniel, dan lainnya. Wilson sebelumnya juga pernah membintangi film-film Insidious.

Film horor ini juga menceritakan tentang Keluarga Lambert yang mengalami pengalaman mistis. 10 tahun setelah peristiwa akhir Chapter 2, Josh Lambert (Patrick Wilson) menuju ke timur untuk mengantar putranya Dalton (Ty Simpkins) ke universitas Ivy League yang indah.

Namun, impian kuliah Dalton menjadi mimpi buruk ketika setan masa lalunya yang tertindas tiba-tiba kembali menghantui mereka berdua. Mereka harus pergi ke The Further untuk mengakhiri yang menghantui dan menghentikan iblis untuk selamanya.

Mereka berusaha untuk menghentikan mimpi buruk Lambert untuk selamanya. Selama melakukan perjalanan, mereka menghadapi masa lalu kelam keluarga mereka dan sejumlah teror baru yang lebih mengerikan yang mengintai di balik pintu merah.

Apakah mereka berhasil menghentikan iblis dan membuat Keluarga Lambert mencapai kedamaian? Tonton film Insidious: The Red Door di bioskop terdekat!

