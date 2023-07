Chord dan Lirik Lagu Andaikan Kau Datang Kembali - Koes Plus

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali merupakan lagu yang diciptakan oleh grup musik legendaris Indonesia yaitu Koes Plus.

Lagu ini kembali dinyanyikan oleh Andmesh Kamaleng untuk soundtrack film Miracle In Cell No.7. Kamu juga perlu mengetahui lirik lagu Andaikan Kau Datang Kembali.

Lagu ini sempat viral di media sosial karena memiliki makna yang luar biasa. secara menyeluruh, lagu ini bercerita tentang kisah cinta antar anak manusia.

Baca Juga Chord dan Lirik Lagu Nemen - NDX AKA Beserta Artinya

Makna dari lagu ini pernah diangkat dalam salah satu penelitian yang bertujuan mengungkap makna yang tersimpan dalam lirik tersebut.

Lirik Lagu Andaikan Kau Datang Kembali - Koes Plus

Terlalu indah dilupakan

Terlalu sedih dikenangkan

Setelah aku jauh berjalan

Dan kau kutinggalkan

Betapa hatiku bersedih

Mengenang kasih dan sayangmu

Setulus pesanmu kepadaku

Engkau 'kan menunggu

Baca Juga Chord Gitar dan Lirik Lagu Coldplay the Scientist

Andaikan kau datang kemari

Jawaban apa yang 'kan kuberi?

Adakah jalan yang kautemui

Untuk kita kembali lagi?

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

Bersinarlah terus sampai nanti

Lagu ini kuakhiri

Betapa hatiku bersedih

Mengenang kasih dan sayangmu

Setulus pesanmu kepadaku

Engkau 'kan menunggu

Baca Juga Chord Gitar dan Lirik Lagu Coldplay - Yellow

Andaikan kau datang kemari

Jawaban apa yang 'kan kuberi?

Adakah jalan yang kautemui

Untuk kita kembali lagi?

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

Bersinarlah terus sampai nanti

Lagu ini kuakhiri

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

Chord lirik lagu Andaikan Kau Datang Kembali - Koes Plus



[Intro] G Am G Am

G Am

Terlalu indah dilupakan

D G

Terlalu sedih dikenangkan

C G

Setelah aku jauh berjalan

D G C D

Dan kau kutinggalkan

G Am

Betapa hatiku bersedih

D G

Mengenang kasih dan sayangmu

C G

Setulus pesanmu kepadaku

D G C D

Engkau kan menunggu

[Chorus]

G Am

Andaikan kau datang kemari

D G

Jawaban apa yang kan kuberi

C G

Adakah jalan yang kau temui

D G C D

Untuk kita kembali lagi

G Am

Bersinarlah bulan purnama

D G

Seindah serta tulus cintanya

C G

Bersinarlah terus sampai nanti

D G C D

Lagu ini kuakhiri

G Am

Betapa hatiku bersedih

D G

Mengenang kasih dan sayangmu

C G

Setulus pesanmu kepadaku

D G C D

Engkau kan menunggu

[Chorus]

G Am

Andaikan kau datang kemari

D G

Jawaban apa yang kan kuberi

C G

Adakah jalan yang kau temui

D G C D

Untuk kita kembali lagi

G Am

Bersinarlah bulan purnama

D G

Seindah serta tulus cintanya

C G

Bersinarlah terus sampai nanti

D G C D

Lagu ini kuakhiri

[Ending]

G Am

Bersinarlah bulan purnama

D G

Seindah serta tulus cintanya

C G

Bersinarlah terus sampai nanti

D G C D

Lagu ini kuakhiri

Itulah chord dan lirik lagu Andaikan Kau Datang Kembali dari Koes Plus yang mungkin belum kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News